Sara Affi Fella avvistata in compagnia di Vittorio Parigini | la segnalazione

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Nicolò Ferrari : 'Vi dico qual è la differenza tra loro due' : 'Ecco la differenza tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati '. A parlare su Instagram è Nicolò Ferrari , noto volto di Uomini e donne , secondo cui le vicende delle due ex troniste , entrambe con una ...

Sara Affi Fella - l'ex avvelenato dà il colpo di grazia : Il Sara Affi Fella gate è un pozzo senza fine. L'ultimo a parlare è stato Nicola Panico, fidanzato-ex fidanzato-fidanzato. Ha vuotato il sacco con la redazione di "Uomini e Donne" e poi in studio al ...

Caso Sara Affi Fella - parla Nicolò Ferrari : "Era premeditato dal principio" : Un'altra pagina sul Caso che coinvolge Sara Affi Fella. Stavolta a parlare è Nicolò Ferrari, ex corteggiatore nella scorsa stagione di Uomini e Donne, oggi tra i single tentatori di Temptation Island Vip. Come oramai è risaputo, il ragazzo ha provato a conquistare Nilufar Addati ma è stato Giordano Mazzocchi a spuntarla su di lui alla scelta.La ragazza successivamente ha commesso un grave errore, intraprendendo una relazione con il ...

Maria De Filippi rimprovera Gianni Sperti e Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : "colpa" di Sara Affi Fella : Maria De Filippi rimprovera Gianni Sperti e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne per le parole usate nei confronti di Sara Affi Fella nel corso dell'ultima registrazione(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:03:00 GMT)

Sara Affi Fella : le dichiarazioni dell'ex amica Valeria Bigella : Il "caso" Sara Affi Fella ha destato molto interesse tra i volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island: dopo le dichiarazioni di Nicola Panico fatte al dating show di Canale 5, che hanno confermato le bugie dette dall"ex tronista, anche Valeria Bigella, che ai tempi del docu-realty aveva stretto un bel rapporto di amicizia con la modella, ha voluto chiarire la sua posizione.Quando il teatrino messo in piedi da Sara è stato smascherato, sui ...

Uomini e donne Sara Affi Fella ha finto un malore : Ancora mistero attorno a Sara Affi Fella l’ex tronista di “Uomini e donne” che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di parlare in un’intervista in esclusiva a “Witty tv”. E le sue parole stanno facendo il giro del web. Il calciatore avrebbe rivelato che i genitori di Sara sarebbero stati al corrente di tutto. --«Per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità – ...

Scandalo Sara Affi Fella - la frecciata a Parigini : “ecco perchè giochi nel Toro…” : 1/11 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Selvaggia Lucarelli sul "caso" Sara Affi Fella : "Accanimento pericoloso" : La nota opinionista cinguetta su Twitter diventando la sola voce fuori al coro: "Sono in tanti in TV a essere quello che non sono"

Sara Affi Fella e Nilufar : le parole di Nicolò Federico Ferrari : Uomini e Donne News: Nicolò Ferrari Affianca Nilufar e si scaglia contro Sara La pioggia di critiche che si sta ripercuotendo in questi giorni su Sara pare interminabile. E Nicolò Ferrari, noto volto di Uomini e Donne, non sta di certo passando inosservato per le sue prese di posizione sui social. Proprio in una recente […] L'articolo Sara Affi Fella e Nilufar: le parole di Nicolò Federico Ferrari proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne – Le bugie costano ‘caro’ a Sara Affi Fella : sfumati i contratti con gli sponsor - ecco quanti soldi perderà : Gli sponsor interrompono ogni rapporto commerciale con Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta a ‘Uomini e Donne’: i contratti vanno in fumo e l’ex tronista perde migliaia di euro! L’inganno architettato da Sara Affi Fella ai danni della produzione e del pubblico di ‘Uomini e Donne‘ costerà all’ex tronista molto più caro di quanto potesse immaginare. Le rivelazioni ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella in un pozzo senza fondo. L'ex fidanzato la sputtana : 'Incappucciata per...' : Lo 'scandalo' Sara Affi Fella somiglia sempre più a un pozzo senza fondo. L'ex tronista di Uomini e donne ha finto di essere single per partecipare al programma-cult di Canale 5, sfruttando poi il suo ...