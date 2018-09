Sapevi di avere 3 cervelli? Tu con quale pensi?

dilei

: RT @cristianik1: È dalle voglie che non sapevi di avere, che non riesci più a liberarti. - giusyoni : RT @cristianik1: È dalle voglie che non sapevi di avere, che non riesci più a liberarti. - Erika9716 : RT @cristianik1: È dalle voglie che non sapevi di avere, che non riesci più a liberarti. - andrearussouro : Oggi è la #GiornataMondialeDelCuore: sapevi che la sua salute può avere delle ripercussioni anche sulla… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Il nostro cervello è più complesso di quantoamo. Suddiviso in tre sezioni indipendenti, che consentono di allontanarci dal mondo animale.che il cervello umano è tripartito? È quanto sostiene il noto neuroscienziato Paul Mc Lean, che sottolinea come siano presenti tre aree, sviluppatesi in altrettanti momenti del ciclo evolutivo umano, seguendo un processo dal basso all’alto. Esiste infatti una sezione primitiva, cervello rettiliano, che si sviluppa quando il feto è nell’utero. La seconda è l’area responsabile delle emozioni, cervello limbico, che va sviluppandosi nell’arco dei primi sei anni di vita. La corteccia prefrontale, cervello neomammaliano, che si sviluppa alla fine del processo evolutivo. Quando si parla di cervello rettiliano si fa riferimento a una sezione primitiva, che ricorda quello degli animali, situato nel tronco encefalico, nella sezione in cui il ...