Sandra Petrignani per la Narrativa e Alberto Bertoni per la Poesia | sono i vincitori del

‘La corsara’ - Sandra Petrignani ha dato al mondo le pagine necessarie per conoscere Natalia Ginzburg : Come scrive Raboni della Ginzburg nel libro che ho tra le mani, lo stesso potrei dire io di Sandra Petrignani e del suo La corsara: “L’autrice ha adibito alla realizzazione di questo progetto le sue doti migliori e più tipiche di narratrice (…)”. Natalia Levi, poi Ginzburg, è cresciuta via via che voltavo le pagine. Petrignani la mostra da bambina, solitaria e malinconica, intenta a scrivere brevi poesie; quindi giovane scrittrice di racconti ...