Samsung Galaxy A7 2018 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy A7 2018. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy A7 2018 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Samsung Galaxy A7 2018 Samsung Galaxy A7 (2018) è stato ufficializzato oggi dall’azienda sudcoreana: il principale tratto distintivo del più recente esponente della linea A (che racchiude gli smartphone di fascia […]

Samsung Galaxy P30 e P30+ - i nuovi device della casa sudcoreana : Da qualche giorno si vocifera sul web circa la probabile comparsa di nuovi concorrenti nella gigantesca gara degli smartphone. Pare proprio che Samsung stia per proporre una nuova gamma di device che si potrebbe collocare ...

Quali novità per la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 con l’aggiornamento XXU2ARI9 : Senza freni il Samsung Galaxy Note 9, che a distanza di appena 14 giorni riceve un altro aggiornamento software, portando il firmware alla versione XXU2ARI9. Trattasi di un pacchetto molto recente, con date build risalente al 14 settembre, e patch di sicurezza di questo mese (con Android 8.1 Oreo). Tante le novità di cui parla il changelog, a cui vanno chiaramente ad aggiungersi le solite correzioni di rito ed alcune altre ottimizzazioni di ...

Manuale utente Galaxy A6+ Istruzioni italiano Pdf Samsung : Manuale Istruzioni Samsung Galaxy A6+ 2018 Android 8 Oreo Tutte le Istruzioni per configurare tutte le funzioni e usare il telefono in modo semplice e veloce.

Oggi ci sono Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs

Samsung ha tirato fuori il Galaxy Watch Golf Edition, una variante dedicata a coloro che di mazze e campi in erba non riescono a fare a meno

Samsung continua la sua campagna contro Apple regalando dei Samsung Galaxy S9 agli abitanti di un paesino chiamato Appel.

Non ci sarà il Samsung Galaxy P30 : prodotto del tutto inesistente : Eravamo rimasti al fatto che il colosso di Seul potesse presentare entro la fine dell'anno una nuova serie di dispositivi, chiamati Samsung Galaxy P30 e P30 Plus (destinati al mercato cinese ed ai Paesi emergenti, così era stato detto qualche giorno fa). Stando a quanto appena affermato dal noto leaker Ice universe (sempre molto informato, questo vogliamo precisarlo), la serie dei Samsung Galaxy P30 e P30 Plus sarebbe del tutto inesistente, ...

Samsung farà a breve quello che fanno generalmente i produttori per riportare l'attenzione su un prodotto qualche tempo dopo il lancio

Ritorno al passato sui Samsung Galaxy con comandi gestuali senza tocco del display : anche su S10? : Un vero e proprio Ritorno al passato per i Samsung Galaxy che verranno con l'introduzione di comandi gestuali "in air" è in programma? Parlo di gesti appunto in grado di eseguire operazioni comuni senza che l'utente tocchi lo schermo e sono protagonisti di un nuovissimo brevetto del produttore asiatico. Le feature non sarebbero nuove di zecca ma potrebbero essere riproposte in modo diverso. i fan del brand Samsung ricorderanno di certo il ...

Quanti vantaggi per la connettività dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : Stanno emergendo moltissime novità riguardanti lo sviluppo software di modelli come il Samsung Galaxy S8 ed il Note 8 in questi giorni. Sul primo già in giornata abbiamo avuto modo di parlarvi di un porting inatteso in merito all'ultimo aggiornamento ufficiale messo a disposizione dal produttore coreano, ma più in generale da oggi 27 settembre sappiamo che entrambi potranno assicurare alle rispettive utenze un valore aggiunto non di poco conto ...

Da subito le funzioni della fotocamera Note 9 sul Samsung Galaxy S9 : assaggio rom disponibile : Manca poco alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9, grazie al quale tra le altre cose dovremmo toccare con mano una serie di funzioni interessanti riguardanti la fotocamera. Stando ai suggerimenti che ci giungono direttamente da alcune beta ufficiali, come quella che vi abbiamo descritto pochi giorni fa su queste pagine, l'intenzione del produttore coreano sembra essere quella di ...

Non si ferma più il Samsung Galaxy S8 : adesso con un’altra novità del Note 9 : Non sembra voler smettere di stupire il Samsung Galaxy S8, che, dopo aver ereditato dal Note 9 la doppia combinazione features delle AR Emoji e del Super Slow Motion (anche se, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, soprattutto per la seconda caratteristica software, è emersa una certa immaturità di implementazione, che speriamo gli ingegneri del brand asiatico possano correggere quanto prima), ha accolto anche l'arrivo del Facewidget ...

Samsung Experience 10 : il Launcher in APK per gli smartphone Galaxy con Android Oreo : Disponibile il file APK del Launcher basato sull’interfaccia Samsung Experience 10 da provare in anteprima sul vostro smartphone Galaxy con almeno Android Oreo 8.0.I membri del forum XDA Developers dopo aver ottenuto una versione beta di Android Pie 9.0 per il Galaxy S9 Plus, sono riusciti da questa rom ad estrapolare un Launcher basato sull’interfaccia Samsung Experience 10.La Samsung Experience 10 sarà infatti la nuova interfaccia ...