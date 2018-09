Salvini | «Vogliamo che l?Italia cresca | ma a Bruxelles dà fastidio»

Manovra - Salvini : «Se la Ue boccia la manovra noi andiamo avanti. Di Maio : «Non vogliamo andare allo scontro con la Ue» : La nota di aggiornamento al Def è «un passo verso la civiltà» secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale «i mercati se ne faranno una...

Elisa Isoardi - la confessione su Matteo Salvini : 'Non vogliamo sposarci - lui è un orso' : Elisa Isoardi si racconta senza freni e lo fa in una lunga e inedita intervista che ha rilasciato in queste ore al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare a lungo anche del suo rapporto con Matteo Salvini, con il quale ormai fa coppia fissa da ben tre anni. Una coppia consolidata a tutti gli effetti, anche se la Isoardi ha ammesso che, al momento, nessuno dei due sente la necessita' di unirsi in matrimonio e quindi preferiscono andare ...

Diciotti - 100 migranti verso Rocca di Papa/ Ultime notizie - rivolta anti Cei : “non li vogliamo”. Pd vs Salvini : migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:53:00 GMT)

Salvini parla della Diciotti e indossa la polo degli Alpini - l’Ana replica : “Siamo apartitici - non vogliamo accostamenti” : Siamo “un’associazione apartitica” e “ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto“. Gli Alpini rispondono con un comunicato all’ultima diretta Facebook di Matteo Salvini sul caso dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera nel porto di Catania. Il ministro dell’Interno nel video ...

De Magistris contro Salvini : "Difendiamo i diritti dei bambini - se vogliamo fare comunità" : Un lungo post su Facebook del sindaco di Napoli in difesa dei minori lasciati morire in mare e dei bimbi italiani con genitori dello stesso sesso

Conte e la linea con Salvini e Di Maio : se vogliamo durare servono risultati : Ancora scottato dal clamore che i media di mezzo mondo diedero al 'caso curriculum' e convinto di essere stato fatto ingiustamente a pezzi, Conte ha risposto per la prima volta a una raffica di ...

Salvini : "Non vogliamo togliere gli 80 euro<br> né aumentare l'Iva" : Già alcuni siti ieri sera e alcuni giornali in edicola stamattina hanno diffuso un'indiscrezione secondo la quale nel vertice che si è svolto ieri sulla manovra economica prima dell'ultimo Consiglio dei Ministri che precede le ferie agostane ci sarebbero stati degli screzi tra i membri del governo. In particolare, al vertice hanno preso parte il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, il Premier ...

Salvini : 'Non vogliamo tagliare gli 80 euro e aumentare l'Iva' : "Il governo non pensa di tagliare gli 80 euro e non vuole aumentare l'Iva". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolineando che l'esecutivo sta lavorando "per attuare il suo ...

L'Italia rifiuta i 6mila euro offerti dall'Ue per ogni migrante accolto. Salvini : "Non vogliamo l'elemosina" : "L'Italia rifiuta l'offerta da 6000 euro per migrante": è il titolo di un articolo a pagina 2 del Financial Times, in cui si sottolinea come il ministro Salvini abbia respinto al mittente la nuova proposta della Commissione Ue sui migranti."Roma ha rigettato come 'elemosina' non voluta il piano di Bruxelles per spendere centinaia di milioni di euro in centri di per migranti europei per alleviare il peso delL'Italia", scrive il Ft. Che ...

L'Ue offre 6mila euro a migrante Salvini : "Non vogliamo elemosine" : Ecco la proposta dell'Unione europea ai Paesi che vorranno aprire i famosi centri profughi su base volontaria. Bruxelles elargirà seimila euro per ogni migrante ospitato. Ma Salvini respinge l'offerta Segui su affaritaliani.it