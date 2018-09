Salvini | Stop tagli e nuove assunzioni in Polizia

Salvini alla Tunisia : "Prima lo stop ai migranti poi gli accordi commerciali" : "Bloccata l'immigrazione irregolare, potremo dedicarci ai rapporti economici dei due Paesi, rapporti che vedono molti imprenditori italiani impegnati in Tunisia". Così il vicepremier Matteo Salvini ...

«Stop asilo a condannati in primo grado» Salvini : chiudere tutti i campi rom| video Le novità del testo e i dubbi del Quirinale : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Dl Sicurezza - Salvini : 'Protezione internazionale in sei casi. Stop a richiesta asilo se condannati' : Tra i contenuti del decreto Sicurezza , 'la protezione umanitaria che doveva essere residuale viene normata con sei fattispecie specifiche senza lasciare alla libera interpretazione del caso. Ci sono ...

Migranti - linea dura di Salvini : "Stop asilo dopo la condanna" : "In 42 articoli ci sono parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e di diritti dei profughi veri". A dirlo, presentando alla stampa il sul decreto sicurezza e immigrazione, è Matteo Salvini.Diversi i provvedimenti che hanno ottenuto il via libera "all'unanimità" nel consiglio dei Ministri. "I famosi 35 euro al giorno verranno rivisti in base a quella che è la media europea, con un netto taglio degli sprechi", ha annunciato il vicepremier, ...

Dl migranti e sicurezza - ok dal Cdm - Salvini : 'Stop domanda asilo se richiedenti pericolosi o condannati' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...

Decreto immigrazione - Conte e Salvini : “Stop a domande per condannati in primo grado. Mattarella avrà tutto l’agio per muovere rilievi” : “Si tratta del dl più condiviso, più modificato, più aggiornato nella storia almeno di questo governo, sono Contento dunque ci fossero il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio al via libera del Cdm”. Lo ha detto Matteo Salvini a palazzo Chigi dopo l’approvazione del Decreto sicurezza e immigrazione. “Vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica, tratta, calamità naturali, cure mediche, ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Stop asilo ai condannati in primo grado”. Conte : “Tutelati tutti i diritti” : Dopo l'approvazione del Decreto sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega che si potrà sospendere la domanda d'asilo per i migranti condannati in primo grado o in caso di pericolosità sociale. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura: "Rimangono le tutele dei diritti fondamentali, non cacciamo dall'oggi al domani nessuno dall'Italia".Continua a leggere

Migranti - Salvini : pericoloso?stop asilo : 13.55 "Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni" raggiunte nel decreto Migranti e sicurezza che "non è blindato",ha detto il ministro dell'Interno Salvini. Con il decreto viene tolta la cittadinanza se uno è condannato in via definitiva."Non lediamo nessun diritto fondamentale:se entri a casa mia e spacci, ti accompagno da dove sei ...

Migranti - Salvini : percoloso? stop asilo : 13.55 "Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni" raggiunte nel decreto Migranti e sicurezza che "non è blindato",ha detto il ministro dell'Interno Salvini. Con il decreto viene tolta la cittadinanza se uno è condannato in via definitiva."Non lediamo nessun diritto fondamentale:se entri a casa mia e spacci, ti accompagno da dove sei ...

Dl migranti e sicurezza - ok unanime dal Consiglio dei ministri - Salvini : 'Stop domanda asilo se pericolosità o condanna' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...

MEDICINA - MINISTRO GRILLO : "STOP AL NUMERO CHIUSO"/ Ultime notizie - Salvini : "Più spazio per specializzazioni" : MEDICINA, MINISTRO GRILLO: "Stop al NUMERO chiuso". Ultime notizie, carenza di medici: "No a test d'ingresso", ci sarà selezione dopo il primo anno di corso(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Manovra - stop all'aumento dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : Questa mattina ci sarà un vertice di governo al quale parteciperanno, oltre allo stesso ministro dell'Economia, il presidente del Consiglio e i rappresentanti economici dei due partiti, Massimo ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della Manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme...

Manovra - stop agli aumenti dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della Manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme...