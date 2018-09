Salvini risponde a Mattarella | ' La Costituzione non impedisce di cambiare rotta'

Manovra - Salvini risponde Mattarella : "Stia tranquillo - si punta su crescita" : "Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici) finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito ...

Migranti - Salvini risponde a Macron 'Da lui non accettiamo lezioni' : ROMA - 'Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron: negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l'Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e ...

Aquarius - Salvini risponde a Macron : “Non accettiamo lezioni di umanità da chi ha respinto 50mila immigrati” : “Non accettiamo lezioni di diritto e di umanità da parte del signor Macron. Negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l’Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini“. A 24 ore dalle polemiche nate dopo il rifiuto della Francia all’attracco a Marsiglia alla nave Aquarius 2 della ong Sos Méditerranée, con conseguente attacco all’Italia sulla chiusura dei porti alle imbarcazioni dei ...

"Voglio rispetto" - Ilona Staller risponde a Salvini : Milano, 24 set., AdnKronos, - "Non tollero più di sentirmi insultare da Salvini e da Di Maio, non accetto più questa istigazione all'odio che portano avanti nei miei confronti, ho ricevuto un sacco di ...

"Voglio rispetto" - Ilona Staller risponde a Salvini : "Non tollero più di sentirmi insultare da Salvini e da Di Maio, non accetto più questa istigazione all'odio che portano avanti nei miei confronti, ho ricevuto un sacco di insulti e attacchi. Siano ...

Salvini - "CON FORZA ITALIA ACCORDI SOLO LOCALI"/ Berlusconi risponde : "Bisogna capirlo - ha rapporti col M5s.." : SALVINI, "con FORZA ITALIA SOLO ACCORDI locali": Berlusconi replica con una battuta, "bisogna capirlo, deve tenere rapporti con l'altra parte". Il botta e risposta a distanza tra i leader(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:45:00 GMT)

"Pronti a guerra con Salvini" - e il ministro risponde ai migranti : "Ci siamo noi, e siamo pronti ad andare fino alla guerra contro Salvini e Di Maio ". Una protesta di alcuni rifugiati contro il governo, il razzismo e per i diritti dei migranti, ripresa da uno ...

Salvini : mio compito rispondere a cittadini che chiedono aiuto : Roma – “Se migliaia di cittadini chiedono aiuto, compito del ministro e’ rispondere ed essere presente. Tutto il resto sono chiacchiere di chi i problemi non li ha risolti”. Cosi’ il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini replica al governatore della Puglia. L'articolo Salvini: mio compito rispondere a cittadini che chiedono aiuto proviene da RomaDailyNews.

Salvini risponde a Mattarella : "Ha ragione - per questo chiudo i porti" : 'Nessuno è al di sopra della legge? Per questo ho chiuso i porti'. Matteo Salvini replica così a Sergio Mattarella che, alla cerimonia per il centenario dalla nascita di Oscar Luigi Scalfaro, è ...

Mattarella riprende Salvini : “Nessuno sopra la legge - nanche lui!” Salvini risponde su Twitter : Botta e risposta Mattarella-Salvini, ‘Nessuno sopra la legge’. Ministro ‘L’ho rispettata’ “Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole“. Così il presidente Sergio Mattarella alla Camera ...

Mattarella risponde a Salvini<br>"Nessuno è al di sopra della legge. Giudici legittimati dalla Costituzione" : Oggi a Montecitorio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola nella Sala della Lupa per ricordare i cento anni dalla nascita dell'ex Presidente Oscar Luigi Scalfaro, morto all'età di 94 anni nel 2012. Il Presidente ha approfittato di questa occasione speciale per rispondere indirettamente a Matteo Salvini, nello specifico alla diretta via FB di qualche giorno fa, nel corso della quale il Ministro ha pesantemente ...

Matteo Salvini risponde agli insulti dell'Onu : 'Non azzardatevi - ecco che roba siete' : Per Michelle Bachelet , il nuovo Alto commissario Onu, una sorta di 'Boldrini mondiale', l'Italia è razzista. Tanto razzista che l'Onu, ha annunciato la signora, invierà personale in Italia 'per ...

Salvini indagato per Diciotti : Anm risponde ad attacchi/ Ultime notizie : #complicediSalvini - boom su Twitter : Salvini indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSalvini: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:22:00 GMT)

Magistrati - Bonafede risponde a Salvini : "Non torniamo nella seconda Repubblica" : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato l'uscita di oggi del suo collega dell'Interno Matteo Salvini contro i Magistrati di Palermo che indagano su di lui per sequestro di persona aggravato in relazione al caso dei migranti della nave Diciotti. Intervenendo su Radio Uno Rai il guardasigilli ha detto:"Il ministro dell'Interno può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. ...