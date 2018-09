Salvini | “Me ne frego di Bruxelles | se boccia la manovra la faccio lo stesso”

Salvini “Manovra coraggiosa - i numeri contano poco”/ Ultime notizie “Meno immigrati - risparmiati un miliardo" : Manovra, Salvini avverte Tria “Deficit non è un problema”. Ultime notizie “Sanità? Tagliamo gli sprechi”. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate stamane(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Lussemburgo - Asselborn vs Salvini : “metodi e toni fascisti”/ Replica - “si prenda i migranti” : caos fondi Lega : Lussemburgo e caos Ue: Asselborn, "Salvini usa toni e metodi fascisti da anni '30". Tema migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa". La pronta Replica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

MIGRANTI - Salvini : “MENO SBARCHI E PIÙ ESPULSIONI”/ Serracchiani lo attacca : “Sguinzaglia clandestini” : MIGRANTI, Matteo SALVINI: “MENO SBARCHI e più ESPULSIONI”. Il ministro dell'Interno ha incontrato l'ex premier britannico Tony Blair: “Proposto conferenza sull'Africa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio - nuove accuse per Salvini : “Medaglie” : nuove accuse al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che nell’inchiesta sul caso Diciotti risponde di Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, insieme al suo capogabinetto. Ipotizzati dalla procura di Agrigento, come confermato da fonti giudiziarie, anche i reati di Sequestro di persona a scopo di coazione, in quanto secondo i ma...

Migranti - Salvini annuncia tagli al Cara di Mineo : “Meno ospiti - ma obiettivo è la chiusura” : Matteo Salvini annuncia la stretta sul Cara di Mineo: "A breve il centro per immigrati di Mineo (Sicilia) passerà da 3 mila a 2 mila 400 ospiti, tagliando il costo giornaliero per immigrato da 29 a 15 euro, con un risparmio di oltre 10 milioni di euro in un anno!". Ma l'obiettivo finale resta la chiusura della struttura.Continua a leggere

Leonardo Foa - Salvini in difesa / “Meglio figlio Marcello in staff - che figlio consigliere Pd lanciatore uova” : Rai, il figlio di Marcello Foa, Leonardo, lavora nello staff di Salvini. Il 24enne collabora alla comunicazione del Ministro con Luca Morisi. Pd attacca, "nepotismo della Lega, vergogna"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:29:00 GMT)

Asia Argento insulta Salvini su Twitter : “mer**”/ Botta a risposta sui social : si attende la replica di Matteo : Asia Argento insulta Salvini su Twitter: “mer**”. Il ministro: “Beviamo un caffè e mi dici che problemi hai”. Botta e risposta a distanza fra l'attrice e il leader del carroccio(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:40:00 GMT)

