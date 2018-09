Salvini in imbarazzo Sull' economia la Lega resta a secco

Salvini-Berlusconi - vertice ad Arcore. Imbarazzo M5S - Di Maio : «Fatti loro» : vertice tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore. Il ministro dell'Interno e vicepremier è arrivato in serata a Villa San Martino con un'auto dai vetri oscurati, senza...

Salvini-Berlusconi - vertice ad Arcore. Imbarazzo M5S - Di Maio : 'Fatti loro' : vertice tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore. Il ministro dell'Interno e vicepremier è arrivato in serata a Villa San Martino con un'auto dai vetri oscurati, senza fermarsi davanti alla ...

Draghi rafforza linea Tria. Imbarazzo M5s - rabbia Salvini : Le parole del governatore della Bce Mario Draghi piombano come un enorme sasso sul governo e sulle rivendicazioni di M5S e Lega sulla manovra. 14 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Orban : "Salvini è il mio eroe" Imbarazzo per Conte e Di Maio : L'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, serve anche per "fare una conoscenza personale. Lui e' il mio eroe ed anche un mio compagno di destino". E' quanto ha affermato il premier ungherese, Viktor Orban, prima del vertice nella prefettura di Milano con Salvini stesso Segui su affaritaliani.it

Indagine Salvini - l’imbarazzo di Di Maio e Bonafede : Il problema per Di Maio è ora l’ala del Movimento più vicina a Fico Di Maio prova ancora a barcamenarsi, nella difesa contemporanea di Salvini e dei magistrati. Ripete che l’inchiesta contro Salvini è un atto dovuto, che le scelte del governo sono condivise. Che c’è “una bella differenza tra un politico indagato per un atto dovuto e gli eletti del Pd indagati per corruzione, concussione e istigazione a delinquere”. ...

Milano - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Mialno - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Diciotti. Grillini in imbarazzo ma Di Maio sta con Salvini : Il M5S è in forte imbarazzo dopo l’inchiesta che vede coinvolto l’alleato di Governo. L’ala sinistra dei Grillini non condivide

Rai : Salvini non molla - stallo su nomine. Imbarazzo M5s : Tutto fermo in Rai. Il vicepremier insiste sul nome di Marcello Foa alla presidenza, ma gli atti da lui firmati non sarebbero efficaci. Si riapre la girandola di nomi per il posto di presidente -

LEONARDO FOA NELLO STAFF DI Salvini/ Ministro al Pd : “figlio di Marcello lavora con noi? Nessun imbarazzo” : Rai, il figlio di Marcello Foa, LEONARDO, lavora NELLO STAFF di SALVINI. Il 24enne collabora alla comunicazione del Ministro con Luca Morisi. Pd attacca, "nepotismo della Lega, vergogna"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Salvini ha detto di non provare alcun imbarazzo per avere nel suo staff il figlio di Foa : "Assolutamente no". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lasciando la scuola centrale antincendi, ha risposto a chi gli chiedeva se provasse "imbarazzo" per la presenza, nel suo staff, del figlio di Marcello Foa. La polemica sulla presenza nello staff che gestisce i social del ministro dell'Interno è scoppiata stamattina quando l'Espresso ha pubblicato un articolo in cui rivelava che ...

Rai - tirano in ballo il figlio di Foa. Ma Salvini : "Nessun imbarazzo" : Mentre Matteo Salvini conferma che Marcello Foa resta il candidato alla presidenza della Rai, sul giornalista monta la polemica. Da Repubblica al Corriere, infatti, i media tirano in ballo in modo pretestuoso il figlio Leonardo Foa, 24 anni, che su Linkedin scrive di lavorare proprio per il leader del Carroccio.La polemica è tale per cui il Viminale deve precisare che il "giovane laureato trilingue" e "con master" ha studiato comunicazione e ha ...

Rai - Salvini : “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo. Resta il nostro nome per la presidenza” : Per Matteo Salvini, ministro dell’Interno e segretario della Lega, Marcello Foa Resta il nome su cui puntare per la presidenza della Rai. “Assolutamente sì” ha detto al Fatto.it a margine del giuramento, a Roma, dei nuovi Vigili del fuoco. E sulla rivelazione de l’Espresso, che ha pubblicato la notizia secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, fa parte dello staff di Salvini, ha commentato: “Nessun ...