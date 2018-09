Salvini fa ironia sui nuovi decreti legge | “ne preparo uno anche per il Milan”

L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio : “Siamo al test di gravidanza”. Poi la riflessione sulla tenuta del governo : “Il rapporto tra Di Maio e Salvini? Ormai siamo al test di gravidanza”. La battuta del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ospite a Omnibus, è accompagnata da un ragionamento sulla solidità del legame politico tra i due vicepresidenti del Consiglio: “Il vero asse dell’esecutivo è il rapporto di fiducia che corre tra i due”. Video La7 L'articolo L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio: “Siamo ...

Governo - l’ironia di Bonino su Salvini : “Tra fiere e ospitate in tv spero che di tanto in tanto passi al Viminale” : “Il compito di Salvini dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza, non di stimolare la paura”. A dirlo, alla Casa delle Donne di Roma, è stata la senatrice di +Europa, Emma Bonino, che ha ironizzato sul ministro dell’Interno. “Tra fiere, feste e tv spero passi di tanto in tanto al Viminale“. Il tema del dibattito era la gestione dei flussi migratori. L'articolo Governo, l’ironia di Bonino su Salvini: ...

"Salvini sa che i soldati devono vaccinarsi? Mettetevi d'accordo" Ironia social sulla #LevaObbligatoria : Spicca il sarcasmo nel diluvio di tweet dopo l'annuncio di Salvini, ma c'è anche chi ricorda in maniera negativa il periodo della naja

"Salvini lo sa che per i soldati i vaccini sono obbligatori? Mettetevi d'accordo" Ironia social sulla #LevaObbligatoria : Spicca il sarcasmo nel diluvio di tweet dopo l'annuncio di Salvini, ma c'è anche chi ricorda in maniera negativa il periodo della naja

Grillo - ironia in spiaggia : "Pronto Salvini - c'è un nero - fai qualcosa" [VIDEO] : Beppe Grillo prova con l’ironia a stemperare i toni che in questi giorni si sono innalzati, e molto, sul tema del razzismo. Il comico genovese, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, inscena una telefonata al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, direttamente da una spiaggia della Sardegna: “Salvini ma dove sei? Qui sono in mezzo a noi, è in spiaggia, sdraiato sul lettino, prende il sole e dorme... Chi le vende le borse ora, io? Ma guarda... ...

Grillo telefona a Salvini : “Ma dove sei? Qui c’è un nero sul lettino - fai qualcosa”. L’ironia in spiaggia : Video ironico dalla Sardegna di Beppe Grillo. Il comico genovese, garante del M5s, ha finto di telefonare a Salvini: “Matteo, dove sei? Qui c’è un nero sul lettino. Dorme, fa il bagno, va al bar. La situazione ti sta scappando di mano”. L'articolo Grillo telefona a Salvini: “Ma dove sei? Qui c’è un nero sul lettino, fai qualcosa”. L’ironia in spiaggia proviene da Il Fatto Quotidiano.