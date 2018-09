Salvini | con manovra Italia crescerà | a Ue questo non piace

Rai : nomine sul tavolo - prossima settimana incontro Di Maio- Salvini /Adnkronos - 3 - : ... nominato ad interim, oltre al nome di Jacopo Volpi si fa largo quello di Maurizio Losa: il suo profilo piace perché nella sua lunga carriera non si è occupato solo di sport ma anche di altro, non ...

Mara Carfagna contro Matteo Salvini : 'Decida da che parte stare. Molti leghisti in Parlamento coi nostri voti' : Mara Carfagna , deputata di Forza Italia, si scaglia contro Matteo Salvini e lo fa con un tweet: ' Salvini dice di sentirsi ormai in famiglia con Conte, Di Maio e Tria. Dica chiaramente agli elettori ...

'Con il decreto sicurezza di Salvini la deriva razzista diventa legge' : Il primo provvedimento formalmente proposto da questo governo individua un nemico pubblico: lo straniero. E sancisce, 80 anni dopo le leggi razziali, che non siamo tutti uguali 1938-2018: la difesa della razza. L'Espresso in edicola domenica 30 settembre"

Compleanno tormentato per Tria. Conte - Di Maio e Salvini rinnovano la fiducia : "Resta - mai stato in bilico" : Ha portato avanti una linea ostinata e contraria fino al Consiglio dei ministri, poi il suo voto è arrivato suo scostamento nei saldi di bilancio che aveva promesso di non autorizzare. Giovanni Tria compie 70 anni oggi ed è presumibile che il suo stato d'animo non sia dei più sereni. Il Governo ha posto il deficit/pil al 2,4% per i prossimi tre anni, anni luce da quell'1,6% che il ministro dell'Economia utilizzava come ...