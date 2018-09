Salute | Riccardi | “Garantire una vita normale dopo la malattia”

meteoweb.eu

: Oggi #29settembre è l'heartday. A tutti un augurio di #cuore affinché si prendano cura della propria salute con att… - Riccardi_FVG : Oggi #29settembre è l'heartday. A tutti un augurio di #cuore affinché si prendano cura della propria salute con att… - Riccardi_FVG : Sento dire che gli operatori della #Salute sono preoccupati: io sono preoccupato per loro e mi chiedo anche se sono… - Riccardi_FVG : RT @diarioditrieste: Salute: cooperazione Fvg-Carinzia contro il traffico di animali -

(Di sabato 29 settembre 2018) “L’obiettivo della prevenzione e di una capillarità ancora maggiore degli screening, ma, altrettanto decisivo, il percorso che vienela malattia e che non può diventare una sopravvivenza, ma deve essere un ritorno alla”. Lo ha detto oggi a Villa Manin di Passariano (Codroipo) il vicegovernatore con delega alladel Friuli Venezia Giulia, Riccardo, in apertura del convegno “Donne, ecco i nostri alleati: screening, alimentazione e movimento”, organizzato dai Comitati dell’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) in occasione del mese mondiale della prevenzione di questo tipo di neoplasia. Ringraziando l’Andos per l’attività messa in campo a sostegno di chi deve affrontare e ha affrontato la malattia,ha sottolineato come quello della prevenzione sia un ambito strategico vincente nel quale ...