Salute - il cuore delle donne : spie ‘rosa’ predicono il rischio : Non è vero che il cuore delle donne si difende da solo. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità per le over 50, superando tutte le forme di tumori, incluso il cancro al seno. E oltre ai noti fattori di rischio, la donna ne ha di specifici, campanelli d’allarme tutti ‘rosa’, legati alla femminilità. Conoscerli può fare la differenza per giocare d’anticipo sulle malattie cardiovascolari e prevedere se ...

Cuore in Salute : ecco come scongiurare le patologie che lo colpiscono : Sono davvero numerose le patologie che colpiscono il Cuore, caratterizzate, oltretutto, da sintomi variegati. come scongiurarle? In primis, partendo da una sana alimentazione: si ad alimenti di origine vegetale e ad oli di origine vegetale (es. olio di oliva), carni bianche e rosse povere di grassi (petto di pollo, coniglio, filetto di manzo, lonza di maiale). Limitate il consumo di alcol e di zuccheri semplici, in favore di pasta, pane e riso ...

Salute - le malattie del cuore causano il 44% dei decessi : numeri in aumento : Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel nostro Paese, responsabili del 44% di tutti i decessi. Inoltre il numero di persone che si ammalano ogni anno è in costante aumento. Sono i dati diffusi oggi dall’Associazione ‘Fondazione Italiana per il cuore’ (FIpC), in un incontro organizzato con a Conacuore e Regione Lombardia in occasione della Giornata Mondiale del cuore prevista per il 29 ...

Da dove passa la Salute del cuore? Impegno del singolo e prevenzione : ...5 milioni di morti premature nel mondo, è d'obbligo ricordare che queste patologie sono in buona parte prevenibili adottando ogni giorno scelte di salute, come smettere di fumare, fare esercizio ...

Salute - cuore : il destino si gioca nei primi 1.000 giorni di vita : Fare promesse al proprio cuore e mantenerle, imparando a prendersene cura fin da piccoli. Perché è nei primi 1.000 giorni di vita che si decide il futuro della nostra Salute. E’ il monito degli esperti riuniti oggi a Milano in vista del 29 settembre, Giornata mondiale per il cuore, promossa nel nostro Paese dalla Fondazione italiana per il cuore-Fipc insieme a Conacuore, quest’anno in collaborazione con la Regione Lombardia. Se le ...

Salute - a ogni cuore la sua prevenzione : il Monzino lancia la “Milano Heart Week” : Al via la prima ‘settimana del cuore’ ideata e promossa dall’Irccs Centro cardiologico Monzino di Milano – con il patrocinio di Comune, Regione Lombardia, università degli Studi di Milano e World Heart Federation – per informare e sensibilizzare la popolazione sulle vie infinite della prevenzione, praticamente una per ogni cuore. La ‘Milano Heart Week’ partirà sabato 22 settembre per concludersi sabato ...

Olio EVO - ecco perché fa bene al cuore e alla Salute : Che l’Olio EVO (extra-vergine di oliva) faccia bene al cuore e alla salute cardiovascolare si sa da tempo, ma adesso sappiamo anche il motivo. Aumenta una proteina nel sangue, l’ApoA-IV, che tiene a bada le piastrine. Le piastrine sono cellule che quando si aggregano impropriamente, possono causare trombi e portare all’infarto o all’ictus. I livelli di ApoA-IV nel sangue aumentano quando si ingeriscono cibi contenenti grassi ...

Massima attenzione alla Salute del cuore se siete in gravidanza : In tutto il mondo, costituiscono la causa del quindici per cento delle morti materne durante la gravidanza o nel primo periodo post-parto. Mentre altre cause di mortalità materna, come le emorragie e ...

Salute : un test online misura la vera età del cuore e segnala il rischio infarto : Il Public Health England sta proponendo un auto-esame online a tutti gli “over 30”, per scoprire chi è esposto a maggior rischio di subire un infarto o un ictus: si tratta di un test che rivela la vera età del cuore, in termini di condizioni generali e di pericolo di problemi di Salute. Il test non è diagnostico, non rivelerà se si sta per avere un attacco di cuore, ma può rappresentare un campanello d’allarme per iniziare ad ...

Salute : fino a 3 barrette di cioccolato al mese fanno bene al cuore : Buono per il cuore, così come per l’anima. E’ il cioccolato, amatissimo dalla maggior parte delle persone e che ora viene definito un’arma per ridurre il rischio di insufficienza cardiaca da un ampio studio scientifico: la ricerca della Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York, presentata al congresso della Società europea di cardiologia (Esc) in corso a Monaco di Baviera, ha messo in luce che coloro che mangiano ...

Salute - ninna nanna zen : la musica yoga prima di dormire fa bene al cuore : ninna nanna zen. E’ orientale il sottofondo migliore per addormentarsi in relax con benefici per la Salute del cuore. A consigliare l’ascolto di musica yoga prima del sonno è una ricerca indiana presentata in Germania, a Monaco di Baviera, durante il congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia. “Nel nostro ospedale utilizziamo la musicoterapia”, spiega Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, ...

