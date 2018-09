Salone nautico di Genova Ecco il boat show tra i più importanti in Europa Linea Blu

Linea blu 29 settembre 2018 : con Donatella Bianchi al Salone nautico di Genova : E poi le ultime novità, come gli scooter elettrici per andare sopra e sotto l'acqua: il mare tra sport e divertimento. Dalla vela alla nautica a motore, dalla subacquea al canottaggio, dal nuoto al ...

Salone nautico - numeri record per l'edizione 2018 : Sono numeri da record quelli della 58° edizione del Salone Nautico , un'edizione che non ha dato ottimi risultati solo dal punto di vista dei visitatori e degli affari, ma anche in termini di indotto ...

Genova - la città riparte dal boom del Salone Nautico : Un dato importante che premia l'Italia come una fucina di talenti per questa nicchia di mercato tanto amata in tutto il mondo. Tra i più amati dal grande pubblico dei social al primo posto assoluto ...

Salone nautico da record - ecco i numeri definitivi : Dato che trova conferma nell'ingresso - via auto e con posto riservato - di circa 1.000 VIP del mondo dell'imprenditoria e della finanza italiana ed internazionale. Il partner tecnico Eataly ha ...

Assonautica Savona al Salone nautico di Genova : "Importante essere presenti" : Entrambi hanno disabilità motoria ed entrambi sono impegnati nel rendere il mondo della vela accessibile a tutti, il loro obiettivo è un mare senza barriere e sperano di raggiungerlo con l'A.s.d. "I ...

Il Salone nautico chiude “col botto” : 175mila visitatori - +18% sul 2017 | : Il sindaco Bucci: «Nel 2019 l’esposizione si estenderà alle aree del Porto Antico». Prende corpo l’ipotesi di un Salone dell’usato Nautico.

Il Salone nautico chiude “col botto” : Il sindaco Bucci: «Nel 2019 l’esposizione si estenderà alle aree del Porto Antico». Prende corpo l’ipotesi di un Salone dell’usato Nautico.

Il SaloneNautico continua a crescere - e nel 2019 durerà una settimana : Nessun dubbio che sia andato meglio del 2017. Ma ci sarebbe già quasi da scommettere che il Salone dell'anno prossimo andrà meglio di questa edizione. Sembra quasi un gioco di parole, ma è quanto oggi ...

Mattarella al Salone nautico di Genova : Genova, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in questi minuti al Salone Nautico di Genova, per la visita ufficiale alla kermesse di oggi. Accompagnato dal governatore ligure Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci, Mattarella è sbarcato da una m

Salone nautico - Ucina : "Epositori soddisfatti" : "Quando vedi un fiume di persone a piedi in via Brigate è un bel segnale. C'è tanta gente ma anche molta qualità della clientela, gli espositori in tutti i segmenti sono soddisfatti in termini di ...