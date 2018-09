Salone di Parigi - Tutte le novità del Mondial de l' Auto 2018 FOTO GALLERY

Salone Parigi - Suzuki con anteprime europee Jimny e Vitara : ... la casa nipponica punterà i riflettori sul quad LT-Z50, mezzo ideale per far muovere i primi passi alla guida ai ragazzi e per farli avvicinare con entusiasmo e in totale sicurezza al mondo dei ...

BMW Z4 - Il debutto della gamma al Salone di Parigi : L'abbiamo vista in anteprima a Pebble Beach, ma il suo vero debutto è previsto al Salone di Parigi: parliamo della nuova BMW Z4, della quale è stata annunciata la gamma completa per il lancio commerciale, previsto nel mese di marzo del 2019. Torna la capote in tela, il design è inedito. La Z4 è stata totalmente riprogettata seguendo un percorso per certi versi inedito: la BMW ha infatti deciso di fare un passo indietro, tornando alla essenziale ...

Fashion in primo piano a Salone Parigi con Citroen C3 JCC+ : Come tutte le versioni alto di gamma Shine, Citroen C3 JCC+ dispone di numerose dotazioni per il confort e la sicurezza a bordo e favorisce la condivisione con il mondo esterno grazie alla ...

Citroën - Una C3 d'artista al Salone di Parigi - poi venduta in 99 esemplari : La Citroën ha svelato una nuova serie speciale della C3 che farà il suo debutto in pubblico al Salone di Parigi. Si tratta della C3 JCC+, realizzata in collaborazione con il designer Jean-Charles de Castelbajac, già autore della E-Mehari Art Car. La C3 JCC+ sarà disponibile sul mercato francese a novembre in 99 esemplari numerati e sarà venduta esclusivamente online, mentre non sono ancora note le intenzioni della Citroën circa l'eventuale ...

Auto : Salone di Parigi 2018 - le 5 novità più attese : Manca ormai poco all’inaugurazione del Salone di Parigi 2018 che aprirà i battenti il prossimo 4 di ottobre per chiuderli poi il 14. L’edizione di quest’anno è caratterizzata da numerose e importanti defezioni, come quella di buona parte del Gruppo FCA e del Gruppo Volkswagen, ciononostante ci saranno comunque una serie di novità interessanti. La maggior parte dei modelli che debutteranno nella capitale francese sono già stati ...

Tesla Model 3 punta al debutto in Europa. Sarà presente al Salone dell’Automobile di Parigi 2018 : Questi ultimi mesi non sono stati tra i più semplici per Tesla Motors, il produttore di auto elettriche fondato e guidato dall’imprenditore Elon Musk. Senza dubbio i conti del secondo trimestre 2018 hanno confermato una situazione più rosea rispetto al passato, con ricavi per 4 miliardi di dollari e circa 740 milioni di perdite. Ma in molti casi a rendere difficile la situazione del produttore di auto ci hanno pensato le intemperanze del ...

Skoda : Kodiaq RS pronto al debutto per il Salone di Parigi : Sarà il primo SUV RS nella storia del brand ceco. Di serie trazione integrale e motorizzazione 2.0 TDI Bi - turbo da 240 CV