Sabrina Salerno | euro Ritorno in scena Dico no ai reality euro

“Proposta indecente!”. Sabrina Salerno - a cosa ha detto ‘no’. Ecco come è cambiata oggi : Sabrina Salerno ha festeggiato cinquantanni lo scorso marzo. Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottanta come cantante ottenendo un grande successo in tutta Europa. Prima ancora ha mosso i primi passi con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi italiani soprattutto sulle frequenze Mediaset: ha recitato al fianco di Jerry Calà in ‘Fratelli d’Italia’ oltre ad aver lavorato al ...

Sabrina Salerno ritorna in scena : dove la rivedremo. Reality show? Preferisce altro : Sabrina Salerno torna sulle scene ed è sempre bellissima: le sue parole Sabrina Salerno è pronta a fare il suo ritorno nel mondo dello spettacolo. A cinquant’anni, la Salerno, si dimostra sempre super in forma grazie anche al suo grande allenamento in palestra. Sabrina Salerno si è raccontata al settimanale Gente. Sta per fare il […] L'articolo Sabrina Salerno ritorna in scena: dove la rivedremo. Reality show? Preferisce altro ...

Sabrina Salerno confessa il suo incubo : manipolata da un manager a 17 anni : Sabrina Salerno confessa degli scabrosi retroscena sul suo passato. Dalle molestie alla manipolazione subite a soli 17 anni. Senza alcun dubbio Sabrina Salerno è uno dei personaggi di riferimento della televisione italiana degli anni ’80. Entrata nel cuore del pubblico inizialmente per la sua avvenenza, è riuscita a dare il via a una fruttuosa carriera, che ancora prosegue in Francia e in Spagna, con simpatia e talento. Superata quota 50 anni, ...

Sabrina Salerno : "Molestie? Ho tirato qualche schiaffone ma una persona mi ha manipolato..." : Sabrina Salerno, cantante, attrice e icona indiscutibile degli anni '80 grazie ad un fisico da sogno e a hit musicali come Sexy Girl e Boys (Summertime Love), è stata intervistata dal quotidiano La Verità, dopo aver superato il giro di boa dei 50 anni (splendidamente portati).La cantante genovese, musicalmente parlando, è ancora molto attiva all'estero, soprattutto in paese come Francia, Polonia e Spagna. Nell'intervista, la Salerno ha ...

Sabrina Salerno - sexy a 50 anni : 'Molestie sessuali? Mi difendevo a schiaffoni' : 'Non rimpiango gli anni '80, eravamo nude e crude' Sabrina parla anche dell'argomento principe degli ultimi mesi, le molestie sessuali nel mondo dello spettacolo: 'Ovunque ci sono uomini di potere, ...