Ryder Cup 2018 | domani i 12 match singoli Svelati gli incontri | Francesco Molinari

oasport

: E ANDIAMO!!! ??????? Ci vuole il nostro Francesco Molinari per il primo punto del Team Europe in #RyderCup, ma siamo… - Eurosport_IT : E ANDIAMO!!! ??????? Ci vuole il nostro Francesco Molinari per il primo punto del Team Europe in #RyderCup, ma siamo… - ferrazza : Diversamente da quanto annunciato @nzingaretti non è al #wnf18. Dopo aver molto insistito per essere nel programma,… - Eurosport_IT : SUPER Chicco #Molinari! Battuto ancora Tiger Woods, e l'Europa scappa via in #RyderCup... ???????????? -

(Di sabato 29 settembre 2018) Sarà Phil Mickelson, per anni storico rivale di Tiger Woods, l’avversario dinell’ultima giornata dellaCup, quella dedicata ai 12. Tutti in campo dalle ore 12: l’Europa riparte dal 10-6 e cercherà di conquistare i quattro punti e mezzo che mancano per riprendersi la Coppa, mentre agli USA ne servono otto per mantenerla. Apriranno il programma Rory McIlroy e Justin Thomas, mentre gli ultimi a passare dalla prima buca del Le Golf National saranno Alex Noren e Bryson DeChambeau. Questo l’elenco dei 12comprensivi di orari:1, 12:05 – Rory McIlroy vs Justin Thomas2, 12:17 – Paul Casey vs Brooks Koepka3, 12:29 – Justin Rose vs Webb Simpson4, 12:41 – Jon Rahm vs Tiger Woods5, 12:53 – Tommy Fleetwood vs Tony Finau6, 13:05 – Ian Poulter vs ...