Ronaldo | Il premio Puskas a Salah? La mia rovesciata era più bella

Pallone d’Oro - Modric sorpassa Ronaldo e premio crolla a 1 - 50 : Prima il premio della Uefa, poi il bis con quello della Fifa. Luka Modric si aggiudica il ‘The Best Men’s Player’ della massima organizzazione del calcio mondiale, e fa un passo avanti decisivo verso il Pallone d’Oro, per il quale sorpassa Cristiano Ronaldo. La premiazione di Londra ha segnato la svolta definitiva per i betting analyst: il croato – fino a ieri in seconda posizione a 2,25, ma che prima del ...

Mancato premio Uefa e serata di Valencia - Ronaldo si sente nel mirino : INVIATO A TORINO - Il giorno dopo, se possibile, è ancora più amaro. Cristiano Ronaldo si sente nel mirino dell'Uefa. A Valencia l'errore che ha portato alla sua ingiusta espulsione è stato della ...

FIFA Best Player : Buffon escluso dalla corsa ai premi - Ronaldo in finale con Modric e Salah per il premio di miglior giocatore : La FIFA ha annunciato i tre candidati finalisti al premio di miglior portiere dell’anno: sono Thibaut Courtois, appena passato al Real Madrid, Hugo Lloris del Tottenham e Kasper Schmeichel del Leicester. Assente Gigi Buffon, che probabilmente paga l’espulsione contro il Real Madrid, il fatto che la Juventus sia uscita ai quarti di finale della Champions e la mancata partecipazione al Mondiale dell’Italia. La Federazione ...

FIFA The Best - premio miglior gol : ci sono le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Bale : Nessuna rete ancora segnata con la maglia della Juventus, eppure Cristiano Ronaldo è in lotta per il premio di miglior gol dell'anno. Proprio all'Allianz Stadium, ma in maglia Real, con quella ...

FIFA The Best : Ronaldo - Modric e Salah come a Montecarlo. Sono finalisti per il premio di miglior giocatore : Ancora loro, sempre loro. Salah, Modric e Cristiano Ronaldo a sfidarsi di nuovo per un trofeo personale. Dopo il titolo di UEFA Player of the Year consegnato a Luka Modric in occasione del sorteggio ...

Ronaldo - quanta invidia! Ha sbagliato ma il premio a Modric è ridicolo : Perche' Luka Modric miglior giocatore del mondo nella passata stagione non esiste proprio. O, per usare l'aggettivo di Jorge Mendes, e' assolutamente ridicolo.

Juventus - Allegri : 'Ronaldo? Arrabbiato per il mancato premio Uefa' : TORINO - ' Cristiano è Arrabbiato per la mancata vittoria del premio Uefa, è normale dopo la stagione che ha fatto lo scorso anno. È una scelta personale e come tale va rispettata. Si è allenato bene '...

Lopetegui prende posizione : 'Ronaldo? Giusto il premio a Modric' : ROMA - ' Non ho voglia né pazienza per parlare del Gala Uefa di ieri: dico solo che ai premi non do molta importanza, ma quello di Luka Modric come miglior giocatore europeo della passata stagione è ...

L'agente di Ronaldo : "Il premio Uefa a Modric? Ridicolo" : 'E' una scelta personale in cui non entriamo, che vogliamo e dobbiamo rispettare'. Le prime parole dell'ad Beppe Marotta, dopo i sorteggi dei gironi di Champions , aggirano il merito della decisione ...

Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi di Champions League : CR7 in “polemica” per il premio di miglior calciatore assegnato a Modric : Cristiano Ronaldo ha perso la corsa per il premio di calciatore migliore della stagione secondo l’Uefa, sembra che CR7 abbia preso molto male tale ‘sconfitta’ Cristiano Ronaldo era uno dei calciatori più attesi al Grimaldi Forum di Montecarlo per la cerimonia dei sorteggi di Champions League, ma il calciatore bianconero non si è presentato. Secondo Rai sport, il motivo di tale assenza è legato al premio di miglior ...