Roma - Viktoria Plzen | Champions League | diretta tv su Sky

Blastingnews

: @EvantiAffeci Io sono uno di quelli che odia queste partite, perché se perdi stai male, se vinci devi pensare subit… - JantasOO : @EvantiAffeci Io sono uno di quelli che odia queste partite, perché se perdi stai male, se vinci devi pensare subit… - forzaroma : #ChampionsLeague, il #ViktoriaPlzen fa suo lo scontro diretto con lo #SpartaPraga ???? - brianti_sof : RT @VPivetti: Eccomi di nuovo con Viktor und Viktoria... vi aspetto a Roma, Milano, Palermo, Genova, Catania, Bologna, Faenza, Perugia, Mes… -

(Di sabato 29 settembre 2018) La, attesa nel derby contro la Lazio nel weekend, tornera' in campo martedì 2 ottobre 2018 per la 2ª giornata della fase a gironi di. Dopo aver perso 3-0 contro il Real Madrid, stavolta avra' di fronte un’avversaria più abbordabile. Si trattera' delPlzeň, reduce dal 2-2 casalingo contro il CSKA Mosca. I giallorossi vorranno riscattarsi dopo un avvio deludente in coppa, ma non sara' da sottovalutare la squadra di Pavel Vrba. Il fischio d’inizio del match del Gruppo G sara' fissato alle ore 21.00 allo stadio Olimpico. I tifosi potranno guardare la partita intv su Sky. La visione in chiaro sulla Rai riguardera' l’incontro del Napoli VIDEO per questo turno. Gli abbonati alla pay-tv, tra l’altro, avranno modo di re la sfide in mobilita' attraverso l’app di Sky Go. Nell’attesa di scoprire cosa succedera' in campo, vediamo quali sono i ...