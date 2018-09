Roma-Lazio 3-1 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

(Di sabato 29 settembre 2018)3-1, ledi– I giallorossi conquistano il primo derby stagionale e iniziano l’operazione rilancio dopo alcune prestazioni non all’altezza., invece, che non riesce ad avere continuità e a rendere al massimo anche nei big match della stagione. Migliore in campo Pellegrini; il peggiore è Milinkovic.(4-2-3-1): Olsen 6 – Fa buona guardia alla porta giallorossa, pur non essendo costretto a nessun intervento miracoloso. Santon 7 – In palla rispetto al recente passato, si fa notare per un’ottima iniziativa con la sfera tra i piedi sulla zona mediana del campo. Cresce ancora nella ripresa. Manolas 6,5 – Puntuale e preciso nel chiudere su Immobile e gli altri biancocelesti che gli capitano sotto tiro. Fazio 6 – Le palle alte sono tutte sue e, come il compagno di reparto, concede le briciole agli ...