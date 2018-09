Roma-Lazio 3-1 I giallorossi si risollevano nella partita più importante

Lazio : Inzaghi - la Roma ci ha creduto : ANSA, - Roma, 29 SET - "Avevo detto che vinceva il derby la squadra più affamata, e così è stato". E' l'analisi di Filippo Inzaghi, dopo il derby perso dalla Lazio. "La Roma ha meritato questa ...

Roma-Lazio - Kolarov al settimo cielo : “ci voleva questo momento magico” : Roma-Lazio, Aleksander Kolarov ha segnato la rete della vittoria per la sua squadra nel derby della capitale “Era importante vincere oggi, abbiamo vinto meritatamente, sono contento per i tifosi per me e per i compagni”. Così il terzino della Roma, Aleksander Kolarov, al termine del derby vinto per 3-1 e nel quale ha segnato il gol del fondamentale 2-1. “Io cerco di fare sempre il mio massimo, sapevo che prima o poi avrei ...

Roma-Lazio - Di Francesco : “Abbiamo reagito da uomini - dobbiamo continuare così” : A partita conclusa, l’allenatore giallorosso Di Francesco si è detto soddisfatto della reazione dei suoi: “Abbiamo reagito da uomini, abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Ci si attacca ad allenatore, mercato, fantasmi. dobbiamo continuare con questo atteggiamento, ci toglieremo soddisfazioni“. Oggi la Roma ha controllato la gara, come desidera il tecnico: “Anche con il Chievo avevamo il pallino del gioco, poi è ...

Roma-Lazio - Inzaghi nel dopo gara : “Siamo stati poco cattivi - bisogna reagire” : Al termine del match perso contro la Roma, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta: “La Roma ha avuto più cattiveria della Lazio, nonostante abbiamo preso tre gol da tre calci piazzati. Avevamo raggiunto meritatamente il pareggio, ma a quel punto abbiamo preso un gol da una punizione che ci ha condannato. Dovevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto molto ...

Roma-Lazio - Di Francesco : 'Giocato un derby da uomini' : ... questo mi fa capire che questa non può essere una squadra così differente rispetto al passato", le parole dell'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport nel post gara. Di Francesco non ...

Pagelle Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini e Kolarov stellari - Immobile non basta ai biancocelesti : La Roma ha sconfitto la Lazio per 3-1 nel derby capitolino valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi sono passati in vantaggio col tacco di Pellegrini, Immobile ha trovato il pareggio ma poi la punizione di Kolarov e il colpo di testa di Fazio hanno chiuso i conti. Di seguito le Pagelle di Roma-Lazio 3-1. Pagelle Roma-Lazio 3-1 ROMA: OLSEN: 6. Non può molto sul micidiale diagonale di Immobile, per il resto ...

La Lazio gioca - la Roma segna : i derby si vincono così : La Lazio gioca, la Roma segna: i derby si vincono così – Il derby comincia con calma, molta calma. Le squadre si studiano, una paio di calci d’angolo, uno per parte, tanto per saggiare le difese avversarie. La Lazio preme di più, guadagna calci d’angolo uno dopo l’altro, conserva gelosamente il possesso palla, ma un po’ di imprecisione, molta fretta e il gol non arriva. Ci provano Luis Alberto, Immobile e Caceres da una parte e Dzeko e ...