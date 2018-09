Roma-Lazio 3-1 | gol e highlights Pellegrini trascinatore | festa giallorossa

Roma-Lazio 3-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/22 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Derby alla Roma - Lazio ko 3-1 : Un tacco di Lorenzo Pellegrini, una punizione dell'ex Kolarov e un colpo di testa di Fazio stendono la Lazio nel Derby dell'Olimpico per 3-1. Ai biancocelesti non serve il gol di Immobile che aveva ...

La Roma ha battuto 3-1 la Lazio nel derby Romano di Serie A : Il derby di Roma, anticipo della settima giornata di Serie A, è stato vinto dalla Roma, che ha battuto 3-1 la Lazio. Allo Stadio Olimpico la Roma si è portata in vantaggio nel primo tempo con un gol di tacco The post La Roma ha battuto 3-1 la Lazio nel derby Romano di Serie A appeared first on Il Post.

Roma-Lazio 3-1 - le pagelle : male Milinkovic - Pellegrini domina : Roma-Lazio 3-1, LA CRONACA– Inizia meglio il derby la Lazio, che nei primi 20 minuti costringe la Roma nella propria metà campo cercando di essere pericolosa in area. I giallorossi escono alla distanza e creano maggiori occasioni con Dzeko prima e Pastore poi, su entrambi però Strakosha è decisivo. La partita viaggia costante sui binari […] L'articolo Roma-Lazio 3-1, le pagelle: male Milinkovic, Pellegrini domina proviene da Serie A ...

La Capitale si tinge di giallorosso! Lazio ko - la Roma si aggiudica il derby : gol e spettacolo - vince la squadra più motivata : La Roma scaccia la crisi rifilando 3 gol alla Lazio nel derby della Capitale: i gol di Pellegrini, Kolarov e Fazio premiano la squadra più motivata Roma, Città Eterna. Come eterna è la rivalità che divide le sue due anime: quella giallorossa e quella biancoceleste, Roma e Lazio, di fronte oggi, per l’ennesimo derby che accende una delle più belle rivalità del calcio italiano. Una partita importante, non solo per tutto ciò che ...

La Roma vince il derby con la Lazio e sale a quota 11 punti : Il derby va alla Roma. Nell’anticipo della settima giornata di campionato, i giallorossi vincono il derby con la Lazio. La

Roma-Lazio 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Roma-Lazio 3-1, le pagelle di CalcioWeb – I giallorossi conquistano il primo derby stagionale e iniziano l’operazione rilancio dopo alcune prestazioni non all’altezza. Lazio, invece, che non riesce ad avere continuità e a rendere al massimo anche nei big match della stagione. Migliore in campo Pellegrini; il peggiore è Milinkovic. Roma (4-2-3-1): Olsen 6 – Fa buona guardia alla porta giallorossa, pur non essendo ...

Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini - Kolarov e Fazio stendono i biancocelesti : La Roma vince il derby. I giallorossi di Di Francesco battono la Lazio per 3-1 grazie ai gol di Pellegrini, Kolarov e Fazio. Inutile il momentaneo pareggio di Immobile. A breve il servizio...

Roma-Lazio 3-1 : Di Francesco - 3 gol contro la crisi : Emozioni e gol nel derby di Roma che regala nuove certezze a Di Francesco e ne toglie un po' a Simone Inzaghi: finisce 3-1 per i giallorossi, alla Lazio resta l'amaro in bocca. Primo tempo pieno di ...

Il derby Roma-Lazio all'Olimpico : La Roma è in vantaggio sulla Lazio2-1 nel derby dell'Olimpico per l'anticipo della settima giornata di Serie A. Giallorssi avanti con la rete di tacco segnata da Lorenzo Pellegrini, subentrato da ...

Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini - Kolarov e Fazio stendono i biancocelesti : Si apre il programma della 7a giornata di Serie A all'Olimpico con l'anticipo delle ore 15 del sabato: ad andare in scena nella Capitale è il derby tra Roma e Lazio, la partita...

Diretta/ Roma Lazio (risultato finale 3-1) streaming video e tv : festa giallorossa - calato un bel tris : Diretta Roma Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il derby della capitale si gioca all'Olimpico per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:48:00 GMT)

Serie A - derby Roma-Lazio 3-1 : 16.55 Va alla Roma il derby della Capitale. All'Olimpico i giallorossi si impongono 3-1 sulla Lazio nell'anticipo della settima giornata di Serie A. Partita molto corretta disputata con il caldo. Strakosha salva su Dzeko e Pastore. Olsen fa buona guardia su Immobile. Vantaggio Roma con un colpo di tacco di Lorenzo Pellegrini al 45. Ripresa scossa dal pareggio di Immobile su indecisione di Fazio (67'). L'equilibrio viene subito rotto da ...

Roma-Lazio 3-1 La Diretta Fazio firma il terzo gol : Si apre il programma della 7a giornata di Serie A all'Olimpico con l'anticipo delle ore 15 del sabato: ad andare in scena nella Capitale è il derby tra Roma e Lazio, la partita...