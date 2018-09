Roma | Kolarov | ' Tomei più di un allenatore | siamo fratelli Sulla crisi e Pellegrini'

Roma - De Rossi : 'Kolarov ha giocato con un piede fratturato! Pellegrini? Le critiche lo feriscono...' : Daniele De Rossi , capitano e centrocampista della Roma , parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby con la Lazio : 'Siamo una squadra che sta riprendendo una strada abbastanza corretta, come l'anno scorso. Quando le cose vanno male tutti vengono messi in discussione, ...

Pagelle Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini e Kolarov stellari - Immobile non basta ai biancocelesti : La Roma ha sconfitto la Lazio per 3-1 nel derby capitolino valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi sono passati in vantaggio col tacco di Pellegrini, Immobile ha trovato il pareggio ma poi la punizione di Kolarov e il colpo di testa di Fazio hanno chiuso i conti. Di seguito le Pagelle di Roma-Lazio 3-1. Pagelle Roma-Lazio 3-1 ROMA: OLSEN: 6. Non può molto sul micidiale diagonale di Immobile, per il resto ...

Roma-Lazio 3-1 : Immobile replica a Pellegrini - poi Kolarov-Fazio : ROMA - L'aveva fatto suo con eleganza, se lo stava facendo sfuggire per sciatteria, se lo è ripreso con la cattiveria e con la rabbia che Di Francesco tanto cercava: la Roma si prende il derby e fa il ...

Roma-Lazio 3-1 - il derby è giallorosso in gol Pellegrini - Immobile - Kolarov e Fazio : ROMA - Di Francesco riemerge dalle tenebre, cancella la crisi e lo spettro dell'esonero prendendosi di forza il derby. Il 3-1 alla Lazio esalta la nuova Roma, quella che ha scelto di cambiare faccia ...

Roma-Lazio 3-1 - il derby della capitale è giallorosso. Tacco di Pellegrini - punizione Kolarov e testa di Fazio per la vittoria : La Roma fa festa, la supremazia cittadina è dei giallorossi. Il primo derby stagionale, valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019, è stato vinto dai ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno sconfitto la Lazio per 3-1 uscendo definitivamente dalla crisi. Dopo il tonfo di Bologna e i primi segnali lanciati con il Frosinone, oggi i capitolini sono riusciti a rialzare la testa e hanno ottenuto la vittoria più dolce tutta la ...

