Roma | De Rossi | ' Kolarov ha giocato con un piede fratturato! Pellegrini? Le critiche lo

Roma-Lazio 3-1. I giallorossi si risollevano nella partita più importante : Il primo big-match del giorno, il derby della Capitale, ha visto trionfare la Roma sulla Lazio per 3-1 . Sullo scadere del primo tempo giallorossi in vantaggio grazie a un super gol di tacco di ...

Di Francesco svela parte della sua Roma : 'nel derby giocherà De Rossi! Su Dzeko e Manolas...' : Di Francesco sa bene che il derby contro la Lazio potrebbe essere lo snodo decisivo della stagione della sua Roma ' Non è un sacrificio per lui giocare 4-5 partite consecutive. E' un passista, ha ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Il derby è una gara diversa dalle altre. Giallorossi in ripresa' : LIVE 14:16 28 set Lo stadio non è ancora pieno, come te lo spieghi? Fino a ora posso solo ringraziare i nostri tifosi, penso che risponderanno anche questa volta. In 20 anni che sono qua i tifosi ...

Roma-Frosinone 4-0 : il poker fa respirare i giallorossi : La Roma batte il Frosinone per 4-0 all'Olimpico e riprende fiato in 3-1 per i padroni di casa. SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi,...

Roma - c'è De Rossi per la ripartenza. Il Capitan Record : Forse stasera l'atmosfera non sarà la stessa, visto il momentaccio che vive la Roma, scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport'. Ma, c'è da giurarci su, per lui i tifosi gialloRossi faranno ...

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

Roma - ultimo saluto allo storico massaggiatore Giorgio Rossi. Totti : 'Come un padre' - De Rossi : 'Persona unica'. Le FOTO : Si sono svolti a Roma i funerali di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della società giallorossa scomparso all'età di 87 anni. Tanti i rappresentati della Roma del presente e del passato che hanno ...