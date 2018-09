Roma | dalla crisi alle stelle | il derby è suo

Derby capitolino : Roma - una vittoria per uscire definitivamente dalla crisi : Roma – Il Derby numero 149 vedrà la luce alle ore 15 di questo pomeriggio. Roma e Lazio si contenderanno la posta in palio nell’anticipo della giornata 7 della massima divisione calcistica italiana. Un Derby dal valore diametralmente opposto per una e l’altra compagine capitolina, in stati di forma psico-fisica diversi per entrambe. Giallorossi reduci sì dal rotondo successo sul Frosinone nell’ultimo turno ...

Probabili formazioni / Roma Lazio : chi può risolvere dalla panchina? Orario - diretta tv - notizie live : Probabili formazioni Roma Lazio: diretta tv, Orario e le notizie live sugli schieramenti attesi domani allo Stadio Olimpico per la 7^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Incendio del Monte Serra - bufale in Rete : dalla banda di piRomani al cavallo morto : Pisa, 27 settembre 2018 - Sono diverse le bufale che sono circolate in Rete nelle ore del drammatico Incendio del Monte Serra . False informazioni diffuse prevalentemente via Facebook che hanno ...

Divieto camini e stufe a pellet dal 1° ottobre in Emilia Romagna : i comuni interessati dalla nuova legge sul riscaldamento domestico : L'inverno degli abitanti della regione Emilia Romagna potrebbe essere molto diverso rispetto a quello degli anni precedenti. Dal 1° ottobre scatta infatti il Divieto di accensione dei camini all'...

Franco Baldini si dimette dalla Roma per colpa del libro di Totti? : Franco Baldini lascia la Roma. Poche ore prima della gara fra i giallorossi e il Frosinone e alla vigilia dell'uscita in libreria dell'autobiografia di Francesco Totti. Secondo quanto riporta "Il ...

Baldini si dimette dalla Roma a causa del libro di Totti : Roma, 26 set., askanews, - Franco Baldini si è dimesso dal Comitato Esecutivo della Roma. La motivazione sarebbe da attribuire alle parole di Francesco Totti il cui libro uscirà domani. All'interno ...

Moto2 - Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata : Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata. La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un ...

Camion di inerti multato dalla Polstrada di Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Camion di inerti multato dalla ...

Roma dice addio alle tradizionali botticelle. Stop alle licenze e dalla strada ai parchi : Ok della commissione Ambiente di Roma Capitale. Manca solo il via libera della commissione Mobilità e all'approvazione dell'Aula. Ai vetturini la possibilità di convertire le licenze in quelle di ...

Dalla Spezia e Sarzana a Roma per la manifestazione del Pd : Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro. Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini vanno ...

Mattiello - dalla Roma alla Roma : un gol per chiudere il cerchio del destino : Certi gol hanno un significato speciale, sono la chiusura di un cerchio . dalla Roma alla Roma è il titolo della favola circolare scritta da Federico Mattiello, una storia di rinascita che era ...

Roma - barista violentata e presa a morsi : uomo ricercato dalla polizia : L'ennesimo grave episodio di violenza sessuale [VIDEO] nei riguardi di una donna si è consumato nei giorni scorsi a Roma, precisamente a Monte Mario, nell'area nord-ovest della capitale. La vicenda si è verificata all'interno del suo locale, dove la donna è stata aggredita alle spalle da un uomo, un trentenne di origine tunisina, che si è abbassato i pantaloni e che l'ha massacrata di calci e pugni all'interno di uno sgabuzzino del bar per ...

AlissOlsen salva la Roma dalla goleada. È colpa di Monchi - non paghi DiFra : Perché se sei costretto a mandare in campo un ragazzino e traslocare un virtuoso del ruolo di centrale come il campione del mondo vuol dire che sei nei guai seri. E soprattutto, vuol dire che chi ti ...

Roma - il deputato Giachetti deluso dalla squadra di Di Francesco : indicazioni anche sullo stadio : Roberto Giachetti, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caos nel PD. “Uno si domanda perché farsi del male così aggratis –ha affermato Giachetti-. La situazione è quella che è, il nostro meraviglioso popolo ci chiede di reagire, di dare un segnale di ripresa e noi ...