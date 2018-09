: Il viaggio rock psichedelico degli #Sherpa nell’antica Mesopotamia - Culturamente1 : Il viaggio rock psichedelico degli #Sherpa nell’antica Mesopotamia - Luciaritrovato : RT @AuditoriumPdM: Dal blues anni '50 all’hip hop anni '90, dal rock psichedelico all'elettronica: i @MorcheebaBand arrivano i Auditorium p… - MaxxGhe : @PaoloPorter Se cerchi qualcosa che possa suonare nuovo ma riferito ai grandi dell'epoca, ti consiglio questo album… -

E', il co-fondatore della leggendaria band di 'folkJefferson Airplane. Lo ha reso noto il suo portavoce, Ryan Romensko, in un comunicato mentre mentre il gruppo Starship, nato dopo lo scioglimento dei Jefferson Airplane e con il quale Martinha suonato, gli ha reso omaggio su Facebook. Il cantante e chitarrista aveva 76 anni e si è spento mentre veniva trasportato in ospedale, a Tampa, in Florida.(Di sabato 29 settembre 2018)