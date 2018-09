Rischio dalle società di rating | il declassamento a spazzatura

La campagna dell’uva da tavola in Puglia messa a Rischio dalla GDO e anche dalle OP deviate : Taranto. A non far dormire sonni tranquilli alle migliaia di produttori di uva da tavola pugliesi non sono solo i

Caos scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a Rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Edilizia scolastica - la situazione è a Rischio perché lo Stato non nemmeno gli obblighi che deriverebbero dalle norme. La denuncia dell'... : Il crollo del ponte Morandi dovrebbe rappresentare un monito per tutte le istituzioni preposte alla messa a norma di tutte le strutture pubbliche, a partire dai 42 mila plessi scolastici dove da ...

Aumento Iva : dalle bollette al caffè - ecco i prodotti a Rischio rincari : Anche il vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia ha smentito questa possibilità a 'Radio anch'io' su Radio1. Stessa sorte per il bonus Renzi di 80 euro, di cui era stata data quasi morte certa ...

Bluff autocertificazione/La nostra salute messa a Rischio dalle ambiguità della politica : Il primo, firmatario di una proposta di legge in materia, ha detto che 'la politica viene prima della scienza'. La seconda ha proposto per la vaccinazione 'un obbligo flessibile', e, in attesa , una ...

F1 Gp Germania diretta live - Vettel al comando ma arriva Hamilton - Rischio pioggia dalle 16.00 [Orari tv Sky e Tv8] : Segui diretta live del Gran Premio di Germania Orari tv Gran Premio di Germania, domenica 22 luglio Su Sky Sport F1: Gara GP Germania in diretta dalle 15.10 Su Tv8: differita GP Germania ore 20.00 È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio ...