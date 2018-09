Rifiuti | Lombardia prima per recupero speciali in 2016

Milano : Legambiente - in Lombardia più grandi traffici illeciti di Rifiuti : Milano , 26 lug. (AdnKronos) - "Plaudiamo all'ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine. In Lombardia l’attenzione deve continuare a rimanere altissima. L’operazione di questa mattina è intervenuta per sradicare e portare alla luce una delle più vaste e articolate attività criminose in materi

Traffico Rifiuti in Lombardia - 9 arresti e oltre 2 milioni sequestrati - : Sigilli anche a nove impianti irregolari in provincia di Milano. Durante le indagini dei Carabinieri della Forestale sono emersi anche un episodio di estorsione e un incendio

Traffico illecito di Rifiuti in Lombardia - arrestate nove persone per associazione a delinquere : sequestrati nove impianti : nove persone sono state arrestate dai carabinieri della Forestale dei gruppi di Milano e Pavia per associazione a delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti, alla creazione di discariche abusive, alla frode in commercio e falso nelle pubbliche registrazioni. I militari, coordinati dalla Dda di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano nei confronti di italiani incensurati (sette in carcere e ...