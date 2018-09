Renzi a Salvini | “Occupi poltrone da prima di me | contro di te resistenza civile è dovere”

Scontro a distanza Renzi-Salvini : Botta e risposta sulla manovra tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dalle pagine del 'Corriere della Sera', l'ex premier lancia un duro attacco al governo. "Dico solo: italiani, allacciamoci le cinture .

Il manifesto anti-sovranisti di Renzi per le Europee : "Così riscatteremo l'Ue dai Salvini e dagli Orban' : 'Non si tratta soltanto di superare, una volta per tutte, le divisioni che caratterizzano la politica europea da quarant'anni a questa parte e che hanno portato all'impasse attuale', si legge nel ...

Bersani : “Renzi? Se fossero passati Italicum e riforma costituzionale - ora con Salvini la Turchia ci farebbe un baffo” : “Renzi dice che ho fatto la guerra al Matteo sbagliato? Quando 3 anni fa gli dicevo: ‘Guarda che arriva la destra, qua’, lui stava facendo l’Italicum e la riforma costituzionale. Se fossero passati, ora Salvini potrebbe nominare i parlamentari, il governo, la Corte costituzionale e il presidente della Repubblica. Cioè la Turchia ci farebbe un baffo”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di ...

Pd - Renzi : “Zingaretti? Non va bene - troppo ambiguo su accordo con M5s”. Padellaro : “Così Salvini stravince” : “Nicola Zingaretti alla guida del Pd? Non credo che vada bene come candidato. La posizione di Nicola sull’accordo col M5s è molto ambigua. Per me è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini. Se comunque vince Zingaretti, non faccio quello che hanno fatto a me, e cioè il fuoco amico”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. L’ex leader dem dichiara di ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

Renzi contro Salvini : "Quella su tasse è bufala del giorno" : "La bufala del giorno riguarda Matteo Salvini e la Flat tax. Attenzione, perché questa è enorme, ma scommetto che domani la scriveranno in pochi, perché se no Casalino si arrabbia". Lo scrive su ...

Porta a Porta - Renzi dichiara : “Salvini è il Trait d’union fra Berlusconi e Di Maio” : Salvini secondo Renzi fa da “collante” fra Di Maio e Berlusconi “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente.” Così Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, propone un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019, indicando il candidato. “Noi facemmo una battaglia, parzialmente vinta, per cambiare le regole europee – racconta l’ex premier riguardo ai temi dei vincoli di bilancio e ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Salvini - Di Maio - Renzi Fontana e Sala ne parlano alla Festa dell’Unità DirettaTv : Nell’ambito della Festa de l’Unità «Eppure il vento soffia ancora» all’East River Martesana di Milano

Matteo Salvini - la donna con cui vuole espugnare Firenze e cancellare per sempre Matteo Renzi : L'onda verde leghista che ha travolto la Toscana già alle ultime elezioni Politiche e poi alle Comunali punta dritto verso Firenze, patria del Renzismo, tra le ultime roccaforti rosse rimaste in piedi.