Il Reddito di cittadinanza con la calcolatrice in mano : quanti sono i beneficiari. I quattro criteri di accesso : Luigi Di Maio con toni trionfalistici ha parlato di 6 milioni e mezzo di persone che andrebbero a beneficiare del reddito di cittadinanza . Ma i conti sono proprio questi? La somma stanziata è di 10 ...

Reddito di cittadinanza a 6 - 5 milioni di persone? Ecco perché l’importo potrebbe essere meno della metà del Rei : Alzare l’asticella del deficit fino al 2,4% del Pil «ha liberato 10 miliardi per il Reddito di cittadinanza » che a detta del vicepremier Luigi Di Maio restituirà un «futuro a 6 milioni e mezzo di persone». -- Ora la domanda sorge spontanea: quale sarà l’importo effettivo di questa nuova ciambella di salvataggio che potrebbe aiutare tante persone a riemergere da situazioni di difficoltà economiche? Facendo una semplice operazione– 10 miliardi ...

REDDITO di CITTADINANZA in arrivo. Come funziona e a chi spetta? Domande che restano aperte dopo i 10 miliardi che sono stati previsti con la Nota di aggiornamento del Def

Flat tax - risparmi per partite Iva tra 5 e 18mila euro | Reddito di cittadinanza : 780 euro a 2 - 5 mln di italiani : Per Reddito e pensione di cittadinanza vengono stanziati 10 miliardi di euro , ma peserà anche il possesso della casa. Con l'introduzione della Flat tax, si punta ad ampliare la platea di destinatari del regime forfettario dei minimi

Manovra - Reddito di cittadinanza e flat tax tra costi e benefici : Redditto di cittadinanza e flat tax sono le misure promesse da Lega e Movimento 5 Stelle e attuarle potrebbe far lievitare il conto della prossima Manovra a circa 40 miliardi di euro. Una cifra che ...

Reddito di cittadinanza - sussidio mensile di 780 euro : si parte con i pensionati : Operazione in due mosse: prima i pensionati , poi i disoccupati o comunque tutti coloro che si trovano in stato di povertà. Sul Reddito di cittadinanza , caposaldo dei 5 Stelle, il governo investirà 10 ...

DEF 2018/ E Reddito di cittadinanza : il 'colpo di grazia' al Sud - e alla ripresa - : Def 2018 . Non vi è alcun automatismo tra aumento del deficit e impulso alla crescita economica. Le politiche neokeynesiane vanno calibrate.

Non vi è alcun automatismo tra aumento del deficit e impulso alla crescita economica. Le politiche neokeynesiane vanno calibrate con attenzione.

Reddito di cittadinanza in arrivo. Come funziona e a chi spetta? Domande che restano aperte dopo i 10 miliardi che sono stati previsti con la Nota di aggiornamento del Def

Il Governo sfida l'Europa sul deficit : Reddito di cittadinanza a partire dal 2019 : Matteo Salvini e Lugi Di Maio tirano dritto, in particolare il leader della Lega ha dichiarato di disinteressarsi a ciò che pensa l'Europa della manovra economica e sul tema migranti. Ieri il Governo gialloverde ha trovato l'intesa sul deficit di bilancio al 2,4% che rappresenta una vera e propria sfida a Bruxelles: Noi andiamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese. Il reddito di cittadinanza è stato immesso in manovra e ...