Reddito di cittadinanza a 6 | 5 milioni di persone? Ecco perché l’importo potrebbe essere

(Di sabato 29 settembre 2018) Alzare l’asticella del deficit fino al 2,4% del Pil «ha liberato 10 miliardi per ildi» che a detta del vicepremier Luigi Di Maio restituirà un «futuro a 6e mezzo di».Ora la domanda sorge spontanea: quale saràeffettivo di questa nuova ciambella di salvataggio cheaiutare tantea riemergere da situazioni di difficoltà economiche? Facendo una semplice operazione– 10 miliardi diviso 6,5– risultano 1.538 euro l’anno, cioè 128 euro al mese, ben al di sotto dei 780 euro mensili dichiarati nel contratto di governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Tutto questo ipotizzando che tutti i 10 miliardi arrivino direttamente nelle tasche dellepovere.Se fosse cosìmedio deldisarebbe meno della metà dell’assegno Rei – ildi inclusione introdotto dal Governo Gentiloni e attualmente in vigore - finora pagato: 307 euro al mese a 267mila nuclei per 841milacoinvolte in sei mesi (da gennaio a giugno 2018).Anche considerando l’ipotesi di una famiglia con un solo componente la disciplina del Rei prevede importi mensili più alti:? 188 euro (mentre con due componenti si sale a 295, con tre a 383, con 4 a 461, con 5 a 534, dai 6 in avanti si arriva a 540 euro al mese). Se poi dai 10 miliardi ne togliamo 2 per rafforzare i centri per l’impiego, 8 miliardi diviso 6,5difarebbe ancora meno, circa 103 al mese.