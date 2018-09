Rapina in villa a Lanciano | i tre romeni fermati confessano - Preso il quinto bandito | si

Lanciano - Rapina in villa : fermato quinto uomo/ Ultime notizie - un altro in fuga nei campi : è il basista? : rapina a Lanciano, coniugi Martelli tornati a casa. Ultime notizie, Niva: "non ci posso ancora credere". Poliziotto Fabbrocini: "era una donna distrutta"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano il colpo - Sale a 6 il numero delle persone coinvolte : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Lanciano - Rapina in villa : caccia al quinto uomo/ Ultime notizie - blitz in corso : si cercano altri complici : rapina a Lanciano, coniugi Martelli tornati a casa. Ultime notizie, Niva: "non ci posso ancora credere". Poliziotto Fabbrocini: "era una donna distrutta"

Rapina in villa a Lanciano - confessano tre dei romeni fermati - : Durante l'interrogatorio di garanzia hanno ammesso le proprie responsabilità ma hanno indicato in "un'altra persona" il responsabile del taglio dell'orecchio della signora Bazzan. Proseguono le ...

Rapina in villa a Lanciano - la madre del capobanda : 'E' stato lui? Deve soffrire' : Secondo gli inquirenti, proprio Alexandru, 26 anni e un curriculum criminale di tutto rispetto, pare abbia tagliato il lobo dell'orecchio di Niva Bazzan . Così, dopo giorni in fuga, ha raggiunto i tre ...

LANCIANO - Rapina IN VILLA : NIVA BAZZAN DIMESSA/ "Contenta di far ritorno a casa" - madre capobanda "punitelo" : RAPINA a LANCIANO, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"

Rapina Lanciano - cosa è successo nella villa e come sono stati arrestati i malviventi : Ha scosso l'opinione pubblica nazionale la brutale violenza subita da due coniugi a Lanciano nel corso di una Rapina. Proviamo a ricostruire cosa è successo nella villa della famiglia Martelli, chi sono i criminali che hanno colpito e come sono stati presi dalle forze dell'ordine.Continua a leggere

Rapina in villa - la madre del bandito : «È stato lui? Punitelo - deve soffrire» : «È stato lui? È stato mio figlio? Punitelo, deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone». La madre di Alexandru Bogdan Colteanu è più arrabbiata che...

Rapina in villa a Lanciano - la mamma del capo della banda : “Se è stato lui punitelo. Deve soffrire” : Alexandru Bogdan Colteanu, romeno di 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di essere a capo della banda che ha effettuato la Rapina nella villa di Lanciano, dove sono rimasti gravemente feriti il chirurgo Carlo Martelli e la moglie Niva. La mamma: "Se è stato lui Deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone".Continua a leggere

Lanciano - Rapina in villa/ Ultime notizie - la madre del 23enne capobanda rumeno "Deve soffrire - punitelo" : rapina a Lanciano, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"

Rapina in villa a Lanciano - era il capo il quarto fermato : Caserta, askanews, - Il quarto uomo fermato dagli uomini della polizia a Caserta, dopo una fuga durata meno di due giorni è secondo gli inquirenti il capo della banda che avrebbe Rapinato e picchiato ...