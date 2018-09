Ragazzo di 16 anni in rianimazione si sveglia e chiede | “Voglio vedere Juve-Napoli”

Litiga con la fidanzata e si lancia dal balcone : Ragazzo di 21 anni grave in ospedale : Un ragazzo nigeriano di 21 anni è caduto dal quarto piano di un palazzone a Zingonia di Verdellino, Bergamo,, in via Oleandri. Il giovane è precipitato dalla finestra, facendo un volo di 12 metri ed è ...

Schianto in moto - muore Ragazzo di 22 anni : Una distrazione fatale: sarebbe questo, secondo le prime ricostruzioni, ad aver ucciso un ragazzo di 22 anni, deceduto nella serata di martedì a Multedo, in un incidente stradale. Secondo quanto ...

Trovato morto il Ragazzo di 16 anni scomparso da Zocca - il cadavere in un pozzo : Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giuseppe Balboni. Il ragazzo era uscito da casa per il suo primo...

Spara a un pakistano ed esulta : “L’ho preso questo negro”. Denunciato Ragazzo di 23 anni : E' accaduto a Modena, dove un ragazzo di 23 anni ha Sparato a un pakistano con una pistola ad aria compressa, ferendolo al gomito. Il giovane e un suo complice di 21 anni sono stati denunciati per lesioni.Continua a leggere

Ragazzo di 19 anni sopravvive 49 giorni in una piccola barca alla deriva nell’oceano : Aldi Novel Adilang è riuscito a sopravvivere in un barchino alla deriva nell'oceano mangiando pesci e bevendo acqua salata. A salvarlo una nave panamense, che l'ha incontrato per purissimo caso.Continua a leggere

Cade dalla scala mobile della metropolitana : morto Ragazzo di 29 anni : «Ho visto Alvaro riverso sul pavimento della stazione. Era immobile, in mezzo a tanto sangue. L’ho subito riconosciuto. Accanto al suo corpo c’erano due amici con l’aria sconvolta. Mi sono avvicinata alla polizia dicendo di conoscere la madre e se potevo essere di aiuto. Così l’ho chiamata. Ma quando lei è arrivata nessuno aveva il coraggio di spie...

Pedofilia - 6 anni e 4 mesi a don Mauro Galli : “Abusò di un 15enne”. Dopo sentenza il Ragazzo scoppia in lacrime : Sei anni e quattro mesi di carcere e il divieto di avere contatti con minorenni, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. È questa la sentenza emessa dalla quinta sezione penale del Tribunale di Milano nei confronti di don Mauro Galli, l’ex parroco di Rozzano accusato di aver abusato sessualmente di un ragazzino che all’epoca dei fatti, nel dicembre del 2011, aveva 15 anni. Il pubblico ministero, Lucia Minutella, ...

Un giocatore perde una partita a Fortnite e minaccia di morte un Ragazzo di 11 anni : Stando a quanto riportato da NBC New York, un uomo di 45 anni, Michael Aliperti, ha minacciato di morte un ragazzo di 11 anni dopo aver perso una partita al popolare Fortnite.L'episodio è accaduto a Long Island e, nello specifico, le autorità confermano che Aliperti ha inviato messaggi di testo e vocali su Xbox Live dopo la sconfitta, dove minacciava di sparare al ragazzo, probabilmente nella sua scuola.L'uomo è stato ammanettato nella sua casa ...

Morto per un selfie a 15 anni - il padre "nessuna protezione sul tetto"/ Ultime notizie “un Ragazzo come tanti” : Morto per un selfie a 15 anni: il padre di Andrea Barone si sfoga dopo la tragedia e punta il dito contro la mancanza di protezioni e l'assenza della sicurezza.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Milano - Ragazzo di 15 anni morto per un selfie : precipitato dal tetto del centro commerciale di Sesto San Giovanni : Andrea Barone è morto per scattare un selfie. A 15 anni morto per un gioco tragico: il giovane è precipitato dal tetto di un centro commerciale. Il ragazzo è precipitato per 25...

