Quella politica dal balcone che porta sempre alla disfatta

ecco come prodi regalo' a de benedetti e cragnotti la sme - da Quella svendita sono derivati i... - Politica : Carlo Cambi per 'la Verità' Gira in Rete il filmato di una ragazza saggia, per quanto arrabbiata, che apostrofa Romano prodi: 'Non possiamo dimenticare che lei, come presidente dell' Iri, ha svenduto ...