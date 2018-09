Quali novità per la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 con l’aggiornamento XXU2ARI9

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : Pulgar e Costa sQualificati. Ultime novità live e quote : Probabili formazioni Juventus-Bologna: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti attesi oggi in campo a Torino per la 6^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:49:00 GMT)

Via libera al decreto sicurezza. Salvini : “Italia più sicura”. Ecco Quali sono le novità : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. «decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all’unanimità! sono felice» commenta su Facebook Salvini. «Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i c...

Volley - Mondiali 2018 : cambia il regolamento della seconda fase! Novità sulle seconde classificate : chi si Qualifica alla Final Six? : Clamoroso cambio di regolamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La FIVB ha deciso di modificare le carte in tavola proprio mentre la rassegna iridata entra nel vivo con il passaggio dalla prima alla seconda fase. alla vigilia della competizione, infatti, il regolamento recitava così: a qualificarsi alla terza fase saranno le vincitrici dei quattro gironi di seconda fase, la migliore seconda dei due gironi su suolo italiano (a Milano e ...

Quali spese sanitarie si possono detrarre? Tutte le novità : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata con Tutte le agevolazioni fiscali: ecco l'elenco completo e tutto...

Twitter - in arrivo due novita' : ecco Quali : Su Twitter sono in arrivo delle novita'. Tra queste il pallino verde che consente di vedere chi e' online. Sara' accanto all'immagine del profilo.

La nuova Sampdoria è pronta a sorprendere : tanta Qualità - le novità tattiche e qualche lacuna… : La Sampdoria si prepara a disputare una stagione molto importante con ambizioni europee, Giampaolo ha a disposizione una rosa ricca e di qualità La Sampdoria ha rincorso per l’intera giornata di ieri Simone Zaza, facendosi però beffare dal Torino in extremis. Il presidente Ferrero ha poi virato su Saponara mettendo a segno un gran bel colpo per la squadra di mister Giampaolo. Ovviamente, quello di Saponara, non è stato l’unico ...

Tutte le novità Android 9 Pie : Quali Samsung - Huawei - Honor - Asus - OnePlus e Xiaomi supportati e quando : Android 9 Pie è realtà. La distribuzione del sistema operativo nuovo di zecca e nella sua versione definitiva è partita sui device Google Pixel e Google Pixel 2 ma quali saranno le principali novità introdotte dal device e soprattutto quali smartphone Samsung, Huawei, Honor, Asus, OnePlus e Xiaomi faranno il grande salto al più recente aggiornamento nelle prossime settimane o mesi? Partiamo dalle novità introdotte da Android 9 Pie come le ...