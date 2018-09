Pyongyang non si fida di Washington

COREA DEL NORD - ONU : "NON HA FERMATO PROGRAMMA NUCLEARE"/ Ultime notizie : Pyongyang - "mosse Usa allarmanti" : La COREA del NORD non ha concluso il suo PROGRAMMA nucleare e missilistico: il rapporto degli esperti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu conferma i dubbi dell'intelligence americana.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Un rapporto dell’Onu accusa Kim : “Pyongyang non ha ancora fermato il programma nucleare” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. Lo studio è stato diffuso pochi giorni dopo le accuse dell’intelligence americana, secondo cui Pyongyang stareb...