Puntare tutto sugli investimenti La Cgil boccia il Def di Conte

(Di sabato 29 settembre 2018) "Il rapporto deficit/Pil al 2,4% non è un’operazione da criticare. Va letta nelle proprie finalità. Ha senso ragionare di misure espansive e provare a forzare la flessibilità in sede europea se l’operazione che si fa è anticiclica, collocando cioè risorse per gli, perché se non si rimette in moto l’economia in maniera strutturale, anche sul lavoro, quelle ipotizzate dal governosono misure che hanno un fiato piuttosto corto”. Così Gianna Fracassi, segretario nazionale dellaresponsabile per la segreteria Camusso delle Politiche economiche, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it il giudizio del sindacato sulla Nota di aggiornamento del Def appena varata dall'esecutivo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it