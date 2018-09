Punizione magnifica di Kolarov! Gol pazzesco dal limite dell’area | Roma-Lazio è 2-1!

sportfair

(Di sabato 29 settembre 2018) Alexander Kolarov porta in vantaggio lagrazie ad uncalcio didaldell’area: il terzino giallorosso firma un golGol e spettacolo nel derby della Capitale, tante le emozioni che si susseguono l’una dietro l’altra. Dopo il clamoroso errore di Fazio che ha regalato ad Immobile il gol del pareggio, latorna subito in vantaggio grazie ad unamagistrale segnata da Kolarov. Il terzino giallorosso tira forte di fianco alla barriera, daldell’area, Strakosha non vede nemmeno partire il pallone e latorna in vantaggio! احا كولا #Kolarov ! #pic.twitter.com/fptsAch1Oe — MOHAMED(@AHMIDA10) 29 settembre 2018 L'articolodiGoldaldell’area:è 2-1! VIDEO SPORTFAIR.