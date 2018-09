Puliamo il mondo | a Riccia 130 studenti

Legambiente Lazio : continua la campagna “Puliamo il mondo” : “Grandi lavori di Puliamo il Mondo a Roma e nel Lazio dove i circoli di Legambiente Lazio stanno animando centinaia di iniziative in tutta la Regione. Nella Capitale le azioni messe in campo dai circoli Ostia Litorale Romano, Città Futura, Garbatella, Monteverde, Gea, Perseidi, Aniene, Parco della Cellulosa, Ecoidea; nel resto del Lazio le azioni sono state promosse dai circoli Terre di Veio a Formello, Le Rondini di Anzio, Castelnuovo di ...

"Puliamo il Mondo" : i bambini di Sennori danno lezione di civiltà ripulendo i giardini. : Si è svolta a Sennori la giornata ecologica "Puliamo il Mondo" , organizzata dal Comune, Legambiente, e la società Ciclat. Una giornata all'insegna del rispetto dell'ambiente, che ha visto gli alunni dell'Istituto comprensivo di Sennori dare l'esempio ai ...

Ambiente : in Veneto torna nel week end 'Puliamo il mondo 2018' (2) : (AdnKronos) - Moltissimi gli eventi in tutto il Veneto per la campagna che anno dopo anno si impegna a rendere migliore il nostro territorio. Dalla pulizia di una parcheggio alla periferia di Treviso alla tre giorni di pulizia di argini e spazi comuni a Vicenza, dalla pulizia della pineta San Nicolò

Rifiuti - Legambiente : al via la XXVI campagna 'Puliamo il mondo' : Roma, 28 set., askanews, - 'Puliamo il Mondo è una giornata che mette in campo le grandi risorse civiche dell'Italia. Un'occasione concreta per riappropriarci dei nostri territori con un atto di amore ...

'Puliamo il mondo' - volontari Legambiente in piazza nel weekend : Il Circolo di Legambiente Trani in occasione della campagna nazionale 'Puliamo il Mondo 2018…anche dai pregiudizi', sabato 29 settembre alle ore 10 si ritroverà in località Boccadoro e in ...

Puliamo il mondo : appuntamento alla Gozzano : Puliamo il mondo con Legambiente A partire da oggi, venerdì 28 settembre, le iniziative si svolgono nei seguenti Comuni: Borgo d ' Ale, sabato 29 settembre nel primo pomeriggio Cigliano, venerdi 28 ...

Frosinone Il Comune aderisce a "Puliamo il mondo" : ... gli alunni delle classi terze, coordinati dai loro docenti, diventeranno " agenti Speciali di "puliamo il mondo ", impegnati cioè nella tutela dell'ambiente, sia dal punto di vista pratico che ...

Puliamo il mondo 2018 fa tappa a Madonna del Latte di Città di Castello : Quest'anno lo slogan della campagna di "Puliamo il mondo" è "Liberiamoci dai rifiuti abbandonati e dai pregiudizi", un messaggio con il quale si intende sensibilizzare le diverse comunità nazionali ...

EcoTyre partecipa a Puliamo il Mondo : in programma 18 interventi di raccolta straordinaria di PFU : EcoTyre rinnova la partnership con Legambiente e, per il 6° anno consecutivo, partecipa a Puliamo il Mondo (28, 29 e 30 settembre), l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo. Il Consorzio – primo in Italia per numero di Soci (oltre 700) e secondo per quantitativi di PFU gestiti (oltre 43 milioni di kg nel 2017) con una rete capillare di più di 10.000 punti serviti, gommisti e ...

Puliamo il Mondo : le iniziative di Ascit per le manifestazioni nella Piana di Lucca : ... da sabato scorso e fino al 6 ottobre, tanti volontari stanno scendendo in campo aderendo all'iniziativa "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese. L'obiettivo della ...

Puliamo il Mondo 2018 Lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati : Si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell'economia ...

Torna "Puliamo il mondo" : quattro gli appuntamenti di questa edizione : "Quest'anno Puliamo il mondo acquista una sfumatura sempre più sociale" afferma Adriano Maria Guida, Presidente del Circolo, "un mondo davvero pulito è un mondo libero da pregiudizi e indifferenza. ...