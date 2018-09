Proteste anti Erdogan a Colonia : ANSA, - BERLINO, 29 SET - Sono iniziate in tarda mattinata a Colonia le manifestazioni di protesta contro la visita di Erdogan nella città del Nord Reno Westfalia e la partecipazione è di molto ...

Ritardi e Proteste al cantiere del Ddl Pillon sull'affido condiviso - dubbi tra i 5 Stelle : "Chi lo sa che per Pasqua non riusciamo a regalare ai bambini le vacanze con la mamma o con il papà". Simone Pillon pesa le parole. Se "non è uno stop, nessuna interruzione"- come si affanna a precisare lui stesso - il suo intervento, ieri sera in tarda serata in diretta Facebook, segna di sicuro una brusca frenata nel cammino del disegno di legge sull'affido condiviso di cui è primo firmatario. "Adesso dobbiamo dare ...

Scuole sicure - Daspo urbano per chi spaccia davanti agli istituti. Proteste da associazioni di genitori e studenti : Daspo urbano per chi viene trovato a spacciare fuori dagli istituti scolastici: è quanto previsto dal piano “Scuole sicure” presentato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dal capo della polizia Franco Gabrielli che verrà attuato in via sperimentale in 15 città italiane. Infatti, oltre alle misure già annunciate nei giorni scorsi di potenziamento dell’impianto di video-sorveglianza, assunzione temporanea di più vigili ...

Caccia anticipata - oggi il via in 16 regioni tra Proteste e ricorsi : Dice Enpa: "Gli abusi e le forzature delle regioni, che concedono sempre di più ai Cacciatori calpestando scienza, sentenze del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, dei Tar, sono ...

Caccia anticipata - oggi il via in 16 regioni tra Proteste e ricorsi : Il Wwf ha chiesto al Tar l'annullamento degli atti: "Da anni non si verificava una così diffusa violazione delle norme che tutelano la nostra fauna"

VIDEO - Migranti - secondo giorno di Proteste a Rocca di Papa. L'anarcofascista Boccacci accanto a Casapound : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 agosto, quando in via dei Laghi è arrivato anche l'anacofascista e razzista, come si ...

Rocca di Papa - la Caritas conferma : 'I 100 migranti eritrei qui solo pochi giorni' - Proteste contro Casapound in trasferta : 'Entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri notte sono arrivati qui a Rocca di Papa, presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, spontaneamente, hanno ...

Migranti : Grasso - strumentali le Proteste a Rocca di Papa : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Le proteste di ieri sera all'arrivo a Rocca di Papa dei cento Migranti provenienti dalla nave Diciotti "mi sembrano strumentali". A dirlo è l'ex Presidente del Senato Pietro Grasso, oggi leader di Leu. "Abbiamo la 'Carta di Palermo' che esprime il rispetto per i diritt

Rocca di Papa - arrivati i pullman di migranti - tensione per le Proteste : Un gruppo di una ventina di militanti di movimenti di estrema destra, tra cui esponenti di CasaPound e Forza nuova , è giunto davanti al centro "Mondo migliore" a Rocca di Papa sventolando bandiere ...

Tra saluti e Proteste sono arrivati a Rocca di Papa tutti e cento i migranti della nave Diciotti : sono arrivati tutti a Rocca di Papa i 100 migranti eritrei salvati della nave della Guardia costiera Diciotti che saranno ospitati nel centro «Mondo migliore», nella località dei Castelli romani. I due pullman privati erano partiti al mattino dall’hotspot di Messina, scortati dalla polizia, ma un mezzo è stato rallentato dalla rottura del radiatore...

Rocca di Papa : Migranti - il sindaco risponde alle Proteste dei cittadini : Roma – Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Matteo Torrioli. In merito alle proteste dei cittadini di Rocca di Papa per l’arrivo di alcuni Migranti sbarcati dalla Diciotti che saranno ospitati nel centro di accoglienza “Mondo migliore”. “Alcuni commenti apparsi sui social sono veramente pesanti –ha affermato Crestini-. Molti di quelli che hanno protestato non sono ...

Migranti - 100 sbarcati dalla Diciotti a Rocca di Papa. Cei : “Scandaloso assistere senza aiutare”. Proteste di cittadini e Fdi : Sono in viaggio verso il centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, alle porte di Roma, cento Migranti arrivati a Catania a bordo della nave Diciotti, accolti nell’hotspot di Messina dopo lo sbarco. Una tappa intermedia prima del trasferimento nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità, da Torino a Bologna passando per Brescia, Agrigento, Cassano allo Jonio e Rossano Calabro. La prima tappa dei cento accolti ...