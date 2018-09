“Proposta indecente!” Sabrina Salerno | a cosa ha detto ‘no’ Ecco come è cambiata oggi

caffeinamagazine

: @ohhhyesssss Che proposta indecente ?? - carlafarina3 : @ohhhyesssss Che proposta indecente ?? - PasqualeMarro : Montesarchio, Industria Moccia: la proposta indecente - - gigante556 : @Gilmarluiz13 Proposta indecente -

(Di sabato 29 settembre 2018)ha festeggiato cinquantanni lo scorso marzo. Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottantacantante ottenendo un grande successo in tutta Europa. Prima ancora ha mosso i primi passi con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi italiani soprattutto sulle frequenze Mediaset: ha recitato al fianco di Jerry Calà in ‘Fratelli d’Italia’ oltre ad aver lavorato al ‘SandraRaimondo Show’. Ma è in veste di cantante che ha avuto successo soprattutto grazie agli album, Super e Over The Pop e ai singoli di genere Italo discoSexy Girl e Boys (Summertime Love): quest’ultimo raggiunse la terza posizione della classifica britannica, traguardo tagliato per la prima volta da un’artista italiana.fa nella vita? Negli anni ’80 e ’90 era una vera e propria icona sexy: ma anche ...