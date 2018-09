Primi dettagli su MWC19 Barcelona

Samsung Galaxy A9 Pro (2018) con quattro fotocamere posteriori : i Primi dettagli tecnici : Svelati, sulla carta, i primi dettagli tecnici delle quattro fotocamere posteriori che dovrebbero essere montate sul prossimo Samsung Galaxy A9 Pro (2018).Dopo l’annuncio ufficiale del primo smartphone con tre fotocamere posteriori di Samsung, il Galaxy A7 2018, tra qualche settimana sarà presentato anche il nuovo Galaxy A9 Pro (2018) che sulla carta avrà ben quattro fotocamere posteriori.Infatti in data 11 ottobre 2018 Samsung presiederà ...

Milano Music Week 2018 con Elisa - Eros Ramazzotti - concerti e showcase : Primi dettagli sul programma : Milano Music Week 2018 accoglie Elisa ed Eros Ramazzotti ma anche molti altri artisti del panorama Musicale nostrano, a Milano durante la settimana della Musica di novembre. Oggi è stata presentata alla stampa la nuova edizione della Milano Music Week che che per una settimana coinvolgerà Milano anche con eventi di risonanza europea. L’evento inaugurale verrà realizzato in collaborazione con Universal Music e vedrà protagonista Elisa che ...

Sony sgancia la bomba : annunciata PlayStation Classic con data di uscita e i Primi succosi dettagli : Il mondo delle miniconsole è pronto per accogliere un altro imperdibile esponente di un trend di grande successo lanciato da Nintendo. Era solo questione di tempo prima che anche Sony decidesse di entrare ufficialmente in questo settore con un vero e proprio pezzo da novanta: PlayStation Classic.L'annuncio è arrivato attraverso il PlayStation Blog e rivela i primissimi succosi dettagli di una console che sarà il 45% più piccola della PlayStation ...

Skoda Kodiaq RS : i Primi dettagli del SUV pronto a infiammare il Nurburgring [VIDEO] : Il SUV sportivo top di gamma e ad alte prestazioni sarà presentato al Salone dell’Auto di Parigi 2018 A poche settimane dalla première al prossimo Salone dell’Auto di Parigi 2018, Skoda svela in un video alcuni particolari di Kodiaq RS, il primo SUV ad alte prestazioni nella sua storia, disponibile a 5 e 7 posti. Il nuovo modello sarà caratterizzato da gruppi ottici in tecnologia full-LED, strumentazione digitale Virtual Cockpit e nuova ...

Video promo esteso e trame dettagliate dei Primi due episodi di Grey’s Anatomy 15 - tra incidenti e segreti : Dopo la divulgazione del primo Video promo dedicato alla première di stagione, ABC ha reso note le trame dettagliate dei primi due episodi di Grey's Anatomy 15, che forniscono nuove anticipazioni sul debutto speciale da due ore previsto il 27 settembre (in Italia il 29 ottobre su FoxLife), e un nuovo promo esteso da un minuto con scene inedite. Confermati, tra le guest star del primo episodio, Stefania Spampinato nei panni di Carina DeLuca, ...

Fumito Ueda : Primi imperdibili dettagli del nuovo progetto del papà di ICO - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian non sono giochi adatti a tutti i palati ma si tratta di opere caratterizzate da un valore inestimabile, nate dalla mente di una delle personalità più apprezzate dell'universo videoludico: Fumito Ueda.Proprio a causa delle innegabili qualità (al netto ovviamente di alcuni difetti) dei precedenti titoli, il futuro di Ueda e del suo studio, genDesign, incuriosisce parecchi giocatori. Gli ultimi indizi ...

In arrivo aggiornamento per Spider-Man PS4 - Primi dettagli : Il tasso di sfida offerto da Spider-Man PS4 è già molto elevato, come i giocatori stanno sperimentando in questi giorni. Insomniac Games in collaborazione con Marvel è riuscita a creare la simbiosi quasi perfetta, confezionando un titolo a dir poco eccellente che ha soddisfatto ampiamente la critica internazionale. Per completarlo al meglio i giocatori si stanno già adoperando a reperire sul web guide e consigli, segno di come il gioco sia ben ...

Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile si sposano / L'ex tronista svela i Primi dettagli a Pomeriggio 5 : Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile pronti a convolare a nozze il prossimo 27 settembre. A Pomeriggio 5 svelati i primi dettagli dell'atteso matrimonio(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:15:00 GMT)

BMW X3 e X4 - Svelati i Primi dettagli delle versioni M : In occasione del weekend di gara del DTM al Nürburgring (7-9 settembre), la BMW ha portato in pista alcuni prototipi delle nuove versioni M delle X3 e X4. Le due Suv sportive sono state guidate sul circuito tedesco nei momenti di pausa tra le varie competizioni, mostrando al pubblico e a potenziali clienti il loro aspetto e il sound dell'ultima evoluzione del sei cilindri sviluppato dal reparto Motorsport di Monaco.Sei cilindri turbo e trazione ...

Cyberpunk 2077 sarà ricco di edifici dettagliati - Primi dettagli : Non è una notizia che Cyberpunk 2077 sia uno dei progetti videoludici più ambiziosi sul mercato attuale. Il gioco, sviluppato da CD Projekt (gli stessi sviluppatori di The Witcher) promette di essere uno dei titoli più grandi, maturi e ricchi di contenuti mai creati nella storia dei videogiochi, grazie ad un universo di gioco espanso ed estremamente ricco di dettagli. E' già stato diramato un video di gameplay proprio nei giorni precedenti, e ...

Primi dettagli su OnePlus 6T : data di uscita anticipata e prezzo (poco più alto) : Credete sia presto per parlare di OnePlus 6T? Francamente anche noi, ma non possiamo esimerci dal parlarvene visti i rumors che lo stanno investendo in questo periodo. Lo scorso anno il precedente OnePlus 5T fu presentato a cavallo del mese di novembre, cosa che è bene tenere a mente. Cosa ne direste se il prossimo top di gamma del produttore cinese venisse presentato con un leggero anticipo, magari già ad ottobre? Potrà sembrarvi strano, ...

Legendary Fishing : il gioco sulla pesca di Ubisoft ottiene i Primi interessanti dettagli : A giugno in Corea del Sud ha fatto la sua comparizione Legendary Fishing, il gioco di Ubisoft sulla pesca che, riporta Nintendoeverything, sarebbe presto giunto su Nitnendo Switch.Amazon ci fornisce i primi dettagli del gioco. SI tratta di un titolo arcade con tanto di modalità carriera, multiplayer, controlli di movimento attivabile opzionalmente e molto altro ancora.Amazon parla di una modalità carriera con 80 missioni che ci porteranno da ...

Rainbow Six Siege : Primi dettagli sull’Operazione Grim Sky : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo dell’Operazione Grim Sky in Rainbow Six Siege, per inaugurare la Stagione 3 dell’anno 3 con reveal completo durante il Six Major di Parigi, a seguire i Primi dettagli. Operazione Grim Sky: I Primi dettagli diffusi da Ubisoft Operation Grim Sky includerà due nuovi operatori e la rivisitazione della mappa Base di Hereford. Il primo operatore è un difensore britannico, ...