Presentazione del nuovo ' ITS Meccanico-Meccatronico'

Totti - Presentazione del libro al Colosseo 'Il ritiro avrei preferito deciderlo con la mia testa' : Così l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport 24 nel giorno della presentazione del suo libro al Colosseo

Pallavolo - lunedì la Presentazione della giocatrice americana Haleigh Washington : Doppia presentazione lunedì 1 alle 18.00, il nuovo top sponsor Olimpia Splendid ospiterà la conferenza stampa di benvenuto dell’americana Haleigh Washington Mancano pochi giorni all’arrivo dell’ultima Leonessa della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nel prossimo weekend, dagli Stati Uniti (Colorado), la centrale statunitense Haleigh Washington raggiungerà le nuove compagne di squadra. Classe 1995, Washington, la scorsa ...

Totti al Colosseo per la Presentazione dell'autobiografia : "Emozione unica" : Francesco Totti. ANSA La cornice più bella che potrebbe esserci a Roma, l'uomo più amato di Roma, almeno dalla sponda giallorossa: questa sera Francesco Totti ha presentato la sua autobiografia "Un ...

Monza - domani la Presentazione del nuovo corso targato Berlusconi : Si terrà domani, 28 settembre, la conferenza stampa in cui saranno presentati nuovi e importanti progetti per il futuro del club brianzolo. L'articolo Monza, domani la presentazione del nuovo corso targato Berlusconi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

27 settembre - Presentazione del libro : L'atlante dell'invisibile di Alessandro Barbaglia - Bitonto - Bari - : Proprio negli anni Quaranta si sono conosciuti Elio e Teresa, e precisamente il 19 marzo 1946, in un bar Sport gremito di una folla accalcata per seguire la cronaca radiofonica della prima Milano-...

Presentazione delle proposte didattiche e turistiche dei Musei Civici di Acquapendente : Sabato 29 settembre , Museo del fiore di Torre Alfina , frazione di Acquapendente, : un appuntamento gratuito tutto dedicato al mondo della scuola e che può diventare, per gli insegnanti che ...

Gruppo Piaggio in India per la Presentazione della nuova gamma Ape a gas naturale e metano : Ape Xtra LDX e Ape Auto DX rispondono alla crescente domanda di soluzioni per la mobilità commerciale e all’interesse del mercato Indiano verso fonti di energia alternative. Ottimo momento per Piaggio in India: ad agosto le vendite sono incrementate del 23%, +31,1% le due ruote e +18,8% i veicoli commerciali Ape, il brand che ha rivoluzionato la mobilità leggera commerciale e che quest’anno celebra i 70 anni dalla sua nascita, si rinnova ...

Giro d’Italia 2019 – Bologna si tinge di Rosa : le FOTO della Presentazione della Grande Partenza : Bologna si tinge di Rosa per la presentazione della Grande Partenza del Giro d’Italia 2019 E’ stata presentata oggi la Grande Partenza del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della corsa Rosa partirà da Bologna, con la prima cronometro individuale, e rimarrà in Emilia Romagna anche nella seconda tappa, per poi tornarci nella seconda domenica di gara. In occasione della presentazione, Bologna si è tinta di Rosa in ...

Agrigento - al via la stagione teatrale al Pirandello. Venerdì 28 la Presentazione : ... dalla produzione di un nuovo spettacolo alla circuitazione di quello già allestito, dalle proposte per gli studenti delle scuole superiori agli spettacoli mattutini per gli alunni delle scuole d'...

Presentazione del «Grande Fratello Vip» - tra imprevedibilità e l’incognita Lory Del Santo : Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti ...

L’Italia ingrana la marcia… elettrica : il 25 settembre la Presentazione dell’eMobility Report 2018 : “L’Italia ingrana la marcia… elettrica” è l’emblematico titolo del convegno in cui verrà presentato (martedì 25 settembre alle 15 al MiCo) l’eMobility Report 2018 a cura dell’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Quest’anno la presentazione avverrà all’interno di “That’s Mobility”, il primo evento dedicato alla mobilità elettrica che vuole promuovere lo sviluppo della filiera industriale e ...

Sabato 22 settembre la Presentazione ufficiale della Fortitudo Agrigento : La Fortitudo Moncada Agrigento si presenterà ufficialmente al suo pubblico Sabato 22 settembre, alle 19 e 30, presso il PalaMoncada di Porto Empedocle. Il nostro posto nel mondo, casa nostra, il nostro "palazzo" è pronto ad accogliere il primo grande evento della nuova stagione. Sul palco sfileranno i nuovi e vecchi protagonisti della Fortitudo Moncada Agrigento ...

Clima - l’8 ottobre la Presentazione del nuovo rapporto dell’IPCC “1 - 5°C : la strada per contenere il riscaldamento del Pianeta” : È uno dei lavori più attesi sul futuro dei cambiamenti Climatici e del pianeta. Alla Conferenza di Parigi del 2015, la comunità internazionale chiese all’IPPC un’analisi sulle reali possibilità di contenere l’innalzamento della temperatura globale entro 1.5 gradi centigradi. Le soluzioni possibili, i benefici potenziali per società, economie ed ambiente, le misure di policy per ridurre e cambiare i consumi di energia, le risorse necessarie, le ...

Striscia La Notizia torna in tv : la Presentazione della nuova stagione [GALLERY] : Striscia La Notizia ritorna sui piccoli schermi, la presentazione della nuova stagione con il cast al completo Le due Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Michelle Hunziker, il Gabibbo ed Ezio Greggio: questo è il cast di ‘Striscia La Notizia‘ che ha presieduto alla presentazione della stagione 2018-2019 del tg satirico di Antonio Ricci. Il programma, al via il 24 settembre, vedrà avvicendarsi nelle vesti di presentatori ...