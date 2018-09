Risultati Premier League - vincono tutte le grandi [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Premier League - i risultati della settima giornata : ARSENAL-WATFORD 0-0 Arsenal : Cech, Bellerin, Holding, Mustafi, Monreal, Torreira, Xhaka, Aubameyang, Ozil, Ramsey, Lacazette Watford : Foster, Navarro, Cathcart, Kabasele, Holebas, Hughes, Capoue, ...

Premier League. West Ham-Manchester U. 3-1 - crisi Mou senza fine : Premier LEAGUE, IL MANCHESTER SEMPRE PIU’ GIU’ – Non c’è pace per il Manchester United. I Red Devils, in crisi di risultati e di classifica in questo avvio di Premier League, centrano un altro flop a Londra in casa del West Ham. Dopo le polemiche con Pogba, per Mou il periodo è sempre più complicato. […] L'articolo Premier League. West Ham-Manchester U. 3-1, crisi Mou senza fine proviene da Serie A News Calcio - ...

Premier League - West Ham-Manchester United 3-1 : All'orizzonte si addensano nuvoloni grigi per José Mourinho. Dopo l'eliminazione ai rigori in Coppa di Lega, per mano del Derby County di Lampard, arriva una nuova sconfitta in Premier League in casa ...

Perché la Premier League è pazza di Sarri : Confesso che nella mia vita mi sono sbronzato diverse volte. Dopo la vittoria del Chelsea contro il Barcellona in Champions League, e poi ancora qualche settimana dopo, quando la squadra di Di Matteo ha battuto il Bayern ai rigori in finale. Dopo le Champions vinte dal Manchester United con Ferguson

I match più importanti del sabato tra Serie A - Ligue 1 - Premier League e Liga : Ci aspetta un altro grande sabato di calcio, dove scenderanno in campo alcune delle squadre più importanti a livello europeo, pronte ad offrire il solito spettacolo sul campo. Serie A, Ligue 1, ...

Premier League - tregua Mourinho-Pogba : domani il francese torna in campo : C'è aria di tregua in casa del Manchester United dopo le dichiarazioni distensive di José Mourinho, che ha annunciato il ritorno in campo di Paul Pogba. Tenuto in tribuna nell'incontro di Coppa di ...

Probabili Formazioni Huddersfield vs Tottenham - Premier League 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Un cambio nei Terriers; Spurs senza turnoverIl sabato di Premier League valevole per la 7^giornata vede il match del John Smith’s Stadium tra i padroni di casa dell’Huddersfield e il Tottenham.Come arrivano Huddersfield e Tottenham?Per i Terriers l’inizio della nuova stagione è stato a dir poco disastroso. Gli uomini di Wagner, rispetto ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester United - Premier League 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Ritorno importante in casa Hammers; Red Devils con l’11 titolare.La 7^giornata di Premier League si apre con la sfida del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham e il Manchester United.Come arrivano West Ham e Manchester United?Gli Hammers arrivano dalla pirotecnica vittoria ottenuta mercoledì nel 3° turno di Carabao Cup contro ...

Premier League - Troy Deeney dà spettacolo : “non sopporto Van Dijk : grosso - forte e odio… i suoi capelli” : Troy Deeney, attaccante del Watford, ha dichiarato di odiare il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk: troppo grosso, troppo forte e soprattutto… troppa cura per i suoi capelli! La Premier League è uno dei campionati più famosi per la sportività dei propri giocatori, sempre pronti al gioco fisico e all’entrata dura, ma sempre nel rispetto del regolamento e, salvo alcune occasioni, anche degli avversari. Capita anche ...

Premier League - ancora Pogba contro Mourinho : A fine gara, evidentemente deluso, il campione del mondo Pogba, mai riuscito a prendere per mano la squadra nei momenti difficili, ha persino criticato l'atteggiamento poco propositivo della squadra, ...

Premier League 6a giornata : il Liverpool è da solo in testa : Gli uomini di Klopp battono 3-0 il Southampton e proseguono la loro marcia inarrestabile. Rallenta il Chelsea, 0-0 nel derby con il West Ham, e il Manchester City, 5-0 al Cardiff, aggancia proprio i ...