Potere al Popolo è un' occasione e non va persa Intervento di Ramon Mantovani

Caffeina lancia “Lezioni di democrazia” a Viterbo : tre giorni di dibattiti sul rapporto tra popolo e Potere : “Come può sopravvivere la democrazia in un’epoca in cui c’è assoluto bisogno di conciliare la partecipazione diretta e immediata dei cittadini alla vita politica con la necessità di preservare le regole inviolabili del confronto democratico?”. Intorno a questa domanda graviteranno i dibattiti di Lezioni di democrazia, tre giorni di incontri, interviste, presentazioni di libri, letture di grandi classici e approfondimenti presso il ...

Europee - a sinistra si cambia : potrebbero mancare sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo : Nella sinistra Politica italiana le discussioni non finiscono mai e anche trovare una formula elettorale che vada bene per due tornate elettorali consecutive, da qualche anno a questa parte, pare diventato molto difficile. E' il caso di Liberi e Uguali e di Potere al Popolo, ovvero le due principali liste che alle elezioni del 4 marzo si erano presentate a sinistra rispetto al Partito Democratico. La prima ottenne il 3,4%, la seconda l'1,1%. ...

Sindaci del Lagonegrese esprimono solidarietà a Marcello Pittella. Insorge 'Potere al Popolo' : ... che vede la sanità, quindi la propria salute e la propria vita, messa nelle mani non di chi ha scienza e competenza ma di chi è servo di un sistema di potere corrotto. Essi hanno dimostrato quanto ...

Venezia 75 - Peterloo di Mike Leigh : “Ogni giorno ci troviamo davanti al Potere che viene tolto al popolo” : Altro scarto di Cannes. Si dice in giro. Peterloo non faceva per loro, avrebbero spiegato dalla Croisette. Invece a Venezia 75, in Concorso, il tredicesimo film di Mike Leigh sembra stare molto a suo agio. Un dramma storico, potente e tragico, disegnato sulla traiettoria alto/basso, aristocrazia/popolo, che attraversava e connotava in modo totalizzante l’Inghilterra del 1819. Inquadrature di masse, seppur con i ritocchi in digitale a ...

Firenze riparte a sinistra - Movimento Democratici e Progressisti - Potere al Popolo votano contro alla delibera sul Master Plan dell'... : ...sacrificando l'ambiente " concludono i consiglieri dei gruppi di sinistra in Palazzo Vecchio " non corrisponde al nostro modello di sviluppo che punta sulla riconversione ecologica dell'economia. ...

Potere al popolo - la via di sinistra al populismo : ecco come il movimento vuole crescere : Al momento, per la cronaca, la loro newsletter gira ancora su Gmail. Con i Cinque stelle non se la giocheranno solo su web e clic. Avendo rastrellato il grosso della protesta, sono loro la prima ...

"Noi di Potere al Popolo non siamo di sinistra : siamo comunisti" : parla Viola Carofalo : «Contestiamo da sempre le politiche del Pd come il Jobs act: non possiamo riconoscerci in categorie usurate». Dialogo con la portavoce del movimento nato nei centri sociali

Aggressione a Falerna - Potere al popolo : "Frutto del clima di odio creato ad arte" : Esprime sdegno per l'Aggressione razzista di Falerna Potere al popolo di Lamezia Terme. L'Aggressione per il movimento dovrebbe scandalizzare indignare , ma "la cronaca degli ultimi mesi ci racconta che la caccia al migrante , Verbale, fisica o a pistolettate, , sembra essere divenuta sport nazionale fomentato dal governo fascio-leghista-grillino. Sono oramai ...

'Leu è bollito - cresceremo ancora' - dice la leader di Potere al Popolo : Il rapporto con la politica dal basso, le associazioni, i movimenti per la casa, come è cambiato? 'Con i movimenti No Tav e No Tap abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e così con i movimenti ...

"Leu è bollito - cresceremo ancora" - dice la leader di Potere al Popolo : "Ci danno sopra Liberi e Uguali, è vero, ma i sondaggi sono sondaggi e quel movimento, con tutto il rispetto, è bollito, non è una risposta che può funzionare". Voce squillante, accento napoletano ed eloquio di chi è abituato a parlare in assemblea massimizzando il poco tempo a sua disposizione, Viola Carofalo non ha alcuna intenzione di brindare a un risultato sorprendente - ...

Sondaggio Swg - Liberi e uguali verso il disastro : sorpassati da Potere al popolo : Laura Boldrini , Pietro Grasso & Co. cadono sempre più in basso. Liberi e uguali, infatti, è stato superato persino da Potere al popolo . A parlare sono i dati del Sondaggio Swg per il TgLa7 : 2,5 ...