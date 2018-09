Ponte Morandi | l’ingegnere che lo riparò 25 anni fa | ‘Salvare le parti integre | così ci

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Ponte Morandi - Mattarella firma il Decreto Genova. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

CLAUDIO GEMME - CHI È IL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL Ponte MORANDI/ Ultime notizie : Genova nel cuore : CLAUDIO GEMME, chi è il COMMISSARIO per il PONTE MORANDI. La madre è tra gli sfollati insieme ad alcuni parenti che sono residenti in uno dei palazzi di via Porro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:37:00 GMT)

DECRETO GENOVA : COMMISSARIO CLAUDIO ANDREA GEMME / Ponte Morandi : quali poteri avrà nella ricostruzione : DECRETO GENOVA, il presidente Sergio Mattarella ha firmato Ultime notizie Ponte Morandi: CLAUDIO ANDREA GEMME è il COMMISSARIO per la ricostruzione, ecco chi è(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Claudio Gemme - chi è il commissario in pectore per il Ponte Morandi : la madre è tra gli sfollati : Claudio Gemme , 70 anni, genovese, commissario in pectore per la ricostruzione del ponte Morandi , proviene da Fincantieri, ovvero l'azienda che per il vicepremier Luigi Di Maio dovrebbe ricostruire ...

Claudio Gemme - chi è il commissario per il Ponte Morandi/ Ultime notizie : la madre è tra gli sfollati : Claudio Gemme, chi è il commissario per il ponte Morandi. La madre è tra gli sfollati insieme ad alcuni parenti che sono residenti in uno dei palazzi di via Porro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Decreto Genova - Mattarella ha firmato/ Ultime notizie Ponte Morandi : Claudio Andrea Gemme è il commissario : Decreto Genova, il presidente Sergio Mattarella ha firmato Ultime notizie Ponte Morandi: Claudio Andrea Gemme è il commissario per la ricostruzione, ecco chi è(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Ponte Morandi : Mattarella firma decreto (2) : (AdnKronos) - Mattarella, nel licenziare il testo, non ha formulato rilievi, tuttavia, rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, dal testo sottoposto all'attenzione del Capo dello Stato sono state tolte le norme relative ai commissari sanitari e ai presidenti di Regione.

Ponte Morandi - Mattarella firma decreto : "Noi abbiamo dato un consiglio di un curriculum di altissima professionalità genovese che ha girato il mondo - ha spiegato Salvini -. Serve un manager, qualcuno onesto, pulito. Il nome lo hanno Conte ...

Ponte Morandi - Mattarella firma decreto : Roma, 28 set. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato alle 17 il decreto legge per l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi a Genova. Il provvedimento potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore e iniziare l'iter parlamentare per

Ponte Morandi - Mattarella firma il Decreto Genova : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto. Adesso, con la firma presidenziale, il Decreto potrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore ed ...

Ponte Morandi : Mattarella firma decreto : Roma, 28 set. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato alle 17 il decreto legge per l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi a Genova. Il provvedimento potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore ed iniziare l'iter parlamentare per

Ponte Morandi - il presidente della Repubblica firma il decreto Genova : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Genova, arrivato giovedì pomeriggio al Quirinale dopo diversi giorni di ‘gestazione’ in Ragioneria di Stato. Il testo, approvato il 13 settembre dal Consiglio dei ministri, prevede tra le misure più importanti che la ricostruzione del Ponte Morandi non sarà affidata ad Autostrade, ma a “uno o più operatori” su indicazioni del commissario straordinario. E proprio ...

Ponte Morandi - Salvini suggerisce il nome : genovese e coinvolto nel disastro : Tags: commissario costruzione crollo cronaca genova indagini matteo Salvini notizie liguria Ponte Morandi Precedente