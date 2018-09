Ponte Morandi - Gemme : Ora la squadra : Il top manager: «Dobbiamo fare un percorso veloce, ma otto mesi mi sembrano un po’ pochi». Il governatore ligure: «Segnale di attenzione alla città».

Ponte Morandi - il commissario designato : “Tempi per la ricostruzione? Otto mesi mi sembrano pochi. Serve percorso veloce” : “Tempi? in questo momento non lo so, devo vedere il progetto. Otto mesi però mi sembrano pochi”. Da quando venerdì Ilfattoquotidiano.it ha anticipato la scelta del governo, Claudio Andrea Gemme, commissario designato dal governo per l’emergenza Genova, parla per la prima volta della ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto provocando 43 morti. Il manager genovese di Fincantieri, toccato dal crollo poiché la sua ...

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...

Ponte Morandi - l’ingegnere che lo riparò 25 anni fa : ‘Salvare le parti integre - così ci vuole un quarto del tempo per riaprirlo’ : “Devono innanzitutto spiegare come porteranno via tonnellate e tonnellate di macerie. Da dove? Lei lo sa? Passeranno nel traffico di Genova?”. L’ingegnere Gabriele Camomilla, direttore della Ricerca e Manutenzione di Autostrade fino al 2005 e autore del restauro della pila 11 del Ponte Morandi negli anni Novanta, non vuole proprio sentir parlare di demolizione di quel che è rimasto in piedi del viadotto, crollato il 14 agosto ...

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Ponte Morandi - Mattarella firma il Decreto Genova. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Ponte Morandi : Mattarella firma decreto (2) : (AdnKronos) - Mattarella, nel licenziare il testo, non ha formulato rilievi, tuttavia, rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, dal testo sottoposto all'attenzione del Capo dello Stato sono state tolte le norme relative ai commissari sanitari e ai presidenti di Regione.

Ponte Morandi - Mattarella firma decreto : "Noi abbiamo dato un consiglio di un curriculum di altissima professionalità genovese che ha girato il mondo - ha spiegato Salvini -. Serve un manager, qualcuno onesto, pulito. Il nome lo hanno Conte ...