Ponte Genova | Gemme | fare presto ma ci vorrà tempo

Ponte Genova : Gemme - dobbiamo far presto perché il mondo ci guarda : "Il mondo intero ci guarda e dobbiamo far presto". Claudio Andrea Gemme, commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova designato dal governo, riferisce ai microfoni di Rainews24 le parole che gli ha detto il premier Giuseppe Conte. "Questo me l'ha detto e io lo condivido - aggiunge - e sono con lui al 100% per affrontare questa cosa. Per quanto riguarda i tempi - spiega ancora Gemme - ...

'Otto mesi pochi per ricostruire il Ponte di Genova' - così Andrea Gemme - : Roma, 29 set., askanews, - 'Bisogna vedere esattamente il progetto, dobbiamo cercare di capire come sarà l'evoluzione e io non ho in questo momento dei tempi. Otto mesi mi sembrano francamente pochi'. ...

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...

Claudio Gemme - chi è il commissario per la ricostruzione del Ponte/ Ultime notizie Genova : "Dato disponibilità" : Claudio Gemme, chi è il commissario per il ponte Morandi. La madre è tra gli sfollati insieme ad alcuni parenti che sono residenti in uno dei palazzi di via Porro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Genova - Di Maio : Ricostruzione Ponte partirà a velocità della luce : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ponte Morandi - il presidente della Repubblica firma il decreto Genova : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Genova, arrivato giovedì pomeriggio al Quirinale dopo diversi giorni di ‘gestazione’ in Ragioneria di Stato. Il testo, approvato il 13 settembre dal Consiglio dei ministri, prevede tra le misure più importanti che la ricostruzione del Ponte Morandi non sarà affidata ad Autostrade, ma a “uno o più operatori” su indicazioni del commissario straordinario. E proprio ...

Genova - decreto per il Ponte - lo Stato anticipa 360 milioni : Autostrade fuori dalla gara. Attesa per l'ok del Colle : A pagare la ricostruzione del ponte di Genova, crollato il 14 agosto scorso, sarà lo Stato. Il testo finale del decreto, arrivato ieri al Quirinale, conferma quanto anticipato dal Messaggero....

Decreto Genova - Ponte Morandi : paga lo Stato - esclusa Autostrade/ Ultime notizie - l'identikit del commissario : Decreto Genova: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:55:00 GMT)