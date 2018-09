Pmi | la mala burocrazia costa 31 miliardi all' anno

DeePmind : intelligenza artificiale per riconoscere le malattie degli occhi : I progressi in campo tecnologico continuano a contribuire alla nascita di strumenti sempre più avanzati in grado di semplificare la vita delle persone, ed è innegabile come tra i diversi settori che possono beneficiare di queste novità rientri anche la salute, grazie a strumenti pensati per migliorare non solo le terapie destinate alla cura dei pazienti, ma anche rendere più rapido e accurato il processo di diagnosi di determinate ...