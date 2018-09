Piscitelli | “Lavoro per farmi trovare pronto Estero? Sarebbe l’ideale”

calcioweb.eu

(Di sabato 29 settembre 2018) Il calciomercato non dorme mai e Alessio Sundas della Sport Man lo conferma. Nonostante le trattative siano ufficialmente chiuse, l’agente FIFA e titolare della Sport Man sta già lavorando per il futuro. Tra i giocatori più interessanti curati dal procuratore toscano c’è sicuramente Riccardo. Il giovane portiere ha disputato le ultime stagioni nel Benevento e per lui potrebbe esserci il futuro in B dato il forte interesse del Crotone. Non è esclusa però la pista estera. Il Porto è sulle sue tracce cosi come lo Sporting Lisbona. Ma anche da altri paesi sono arrivare richieste di informazioni percome per esempio dall’Inghilterra con il Newcastle interessato e dalla Spagna dove la Real Sociedad ha effettuato diversi sondaggi. Sundas è al lavoro per rilanciare uno dei maggiori talenti del panorama calcistico italiano. Lo stesso ...